В Костанае продолжают обсуждать новую жилищную реформу, которая вступит в силу уже этим летом. Представители домоуправляющих организаций и председатели объединений провели очередное собрание, где обсудили изменения в системе управления многоквартирными домами.
Напомним, с июля этого года начнут действовать поправки в закон о жилищно-коммунальном хозяйстве. Согласно новым требованиям, управлять многоэтажными домами смогут только ОСИ — объединение собственников имущества или НСУ — непосредственное совместное управление.
Это означает, что привычные формы управления — КСК и ПКСК — больше не смогут работать в прежнем формате. Им необходимо пройти перерегистрацию до 17 июля.
По словам председателя ассоциации «Костанай Камкор» Альбины Мухамедьяровой, у многих руководителей КСК возникают сложности с организацией собраний жильцов.
Альбина Мухамедьярова, председатель ассоциации «Костанай Камкор»:
«У председателей КСК возникают трудности проведения собраний. Представьте, если у организации 30 домов — нужно оформить 30 протоколов собраний. Люди сейчас инертные, не хотят участвовать, но без их решения перерегистрация невозможна».
После перерегистрации каждый дом должен будет выбрать новую форму управления — ОСИ или НСУ. Если этого не сделать в ближайшие месяцы, отдел жилищных отношений сможет ликвидировать КСК и ПКСК через суд, а дом временно останется без управления.
Тем временем у председателей возникают и другие вопросы по новым требованиям. В частности, жителей волнует открытие банковских счетов для домов.
Татьяна Ивченко, председатель ТОО «КСК Строитель-2»:
«Нужна разъяснительная работа со стороны отдела жилищных отношений. У людей много вопросов — и по тарифам, и по проведению собраний. Особенно сейчас обсуждается открытие второго счета, если дом не является ОСИ».
По новым правилам, после регистрации ОСИ должны открыть в банке два счета в течение 15 рабочих дней: текущий — для оплаты коммунальных услуг и текущих расходов, и сберегательный — для накопления средств на капитальный ремонт.
Такие требования также распространяются на дома с формой управления НСУ, если в них более 36 квартир.
Председатели отмечают, что для выбора банка жильцам, возможно, придется проводить дополнительные опросы собственников.
