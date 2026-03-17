Костанайская теплокомпания включена в программу приватизации на 2026–2030 годы. Это означает, что к 2030 году стратегический объект может быть выставлен на торги. В Костанае по этому вопросу прошли публичные слушания, организованные депутатами городского маслихата.

Директор КТЭК выступил против

Руководитель предприятия Азамат Аужанов выразил обеспокоенность возможной передачей компании в частные руки.

«Мы не знаем, кто приобретёт это предприятие, какие у них намерения, имеют ли они финансовую устойчивость. Если произойдёт серьёзное технологическое нарушение, сможет ли частный собственник оперативно привлечь средства? На кону — надёжность теплоснабжения всего города», — отметил он.

Миллиардные вложения из бюджета

По словам директора, за последние годы в развитие предприятия вложены значительные бюджетные средства.

Так, в 2024 году на реконструкцию 4,6 км магистральных сетей направили 5 млрд тенге, из которых 4,4 млрд — государственные средства. В прошлом году на ремонт выделено ещё 2,3 млрд тенге.

В текущем году после отопительного сезона планируется реализация четырёх проектов на тепломагистралях общей стоимостью более 4 млрд тенге.

Позиция антимонопольного ведомства

В департаменте по защите и развитию конкуренции, напротив, поддерживают передачу компании в частные руки.

«Бюджет фактически переплачивает за население. В 2025 году физические лица потребили 70% тепла, но оплатили лишь 38%. При этом бюджет, потребив 10%, оплатил 25%. В 2026 году эта нагрузка может вырасти до 40%», — сообщил руководитель департамента Дастан Сәмен.

Риски приватизации

Депутаты отмечают, что теплоснабжение относится к естественным монополиям, где у потребителей нет альтернативы поставщику.

«Частный собственник в таком случае получает монопольную власть над жизненно важной услугой», — подчеркнул депутат Михаил Федяшин.

Он также напомнил о рисках, связанных с передачей таких объектов в частные руки, в том числе на примере аварии в Экибастузе.

Решение депутатов

По итогам публичных слушаний депутаты городского маслихата единогласно выступили против передачи КТЭК в конкурентную среду.

Теперь управление финансов направит обращение в вышестоящие органы с предложением исключить предприятие из программы приватизации.

Отмечается, что ранее аналогичное решение уже принималось — в 2024 году КТЭК удалось исключить из плана приватизации.

