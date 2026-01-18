ТОО «ЭПК-forfait» информирует жителей города Костаная о проведении плановых ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства. В связи с этим в ряде районов города временно будет отключено электроснабжение частного сектора и спальных районов.

19 января 2026 года

С 10:00 до 17:00 электроэнергия будет отключена на КТП «Кенжигулов» в связи с работами на трансформаторной подстанции. Под отключение попадает ИП Кенжигулов по адресу: ул. Карбышева, 2.

С 10:00 до 13:00 работы на ТП пройдут на КТП ЖД № 1. Временно без света останется АЗС «Гелиос» по ул. Дощанова.

В это же время, с 10:00 до 13:00, на ТП-696 будут проводиться работы на воздушной линии. Электроснабжение будет ограничено по следующим объектам: АЗС «Гелиос № 2», СТО, ТТС, магазин «Инструмент», кафе «Таир», АЗС № 14.

20 января 2026 года

С 10:00 до 17:00 планируются работы на КТП «Дуйсебаева». Отключение затронет ИП Дуйсебаева по адресу: ул. Лермонтова, 28/2.

С 14:00 до 17:00 без электроэнергии останется жилой массив поселка Амангельды. Работы на ТП затронут магазины «Колокольчик», «Жанар», «Феникс», «Новинка», базу ТТС, ИП Умирбаев, а также частный сектор по улицам К. Маркса (дома 2–90), Дружбы (1–51), Рудненская (8–20, 12/1, 12/2), Мира (2–28), Тепличная (4–16), Парковая (1–38), Ленина (2–55), Набережная (1–49), Гоголя (2–24), Целинная (1–37).

Кроме того, с 10:00 до 18:00 20 и 21 января будут проводиться работы на ТП-141. Отключения коснутся АЗС «Эталон № 6», сауны «Майами», агрохимлаборатории, АЗС «Промбаза-7», а также спального сектора по ул. Хакимжановой, 118, и частного сектора по улицам Рудненская, Хакимжановой, Соколовская, Комарова, Джангильдина, Панфилова, Беды, Садовая, Сералина, Летунова. Подробный перечень домов опубликован в графике Горэлектросети.

21 января 2026 года

С 10:00 до 17:00 работы на ТП-131 затронут магазин «Бахыт» и спальный сектор по ул. Маяковского, 120.

С 10:00 до 18:00 на ТП-604 электроэнергия будет временно отключена у кафе «Элитный бочонок», кафе в 5 микрорайоне (дом 8а), ТОО «Агроэкспорт КЗ», ИП Казбекова, АЗС «Жастар», а также в спальном секторе 5 микрорайона — дома 7, 7а, 7б, 8, 9, 10.

22 января 2026 года

С 10:00 до 18:00 работы на КТП «Мальков» затронут частный сектор по проспекту Абая (дома 1/57–1/93, 3/53–3/63).

В это же время на ТП-044 будут проводиться работы на воздушной линии. Отключения ожидаются в частном секторе по улицам Совхозная, 2-я Совхозная, Каирбекова (дома 370/3–370/5).

Также с 10:00 до 18:00 на РП-1 без электроэнергии временно останутся объекты ИП Сапбеков, ИП Сейтенов, ИП Ахчин Г., ИП Ахметова, магазин «Лента» и стройка «Сара КЗ».

23 января 2026 года

С 10:00 до 19:00 запланированы работы на РП-23. Под отключение попадет ИП Савченко по ул. Узкоколейная.

С 10:00 до 14:00 в промзоне по ул. Складская (ТП «Пионерлюкс») будут проводиться работы на воздушной линии. Электроснабжение временно ограничат для ИП Гареев, ТОО «Анай», ТОО «ВАН», ИП Пупырева, ИП Галисултанова, ИП Банников, ТОО «Компани ДОСТ», магазина «Рыбная лавка».

В ЭПК-forfait просят жителей и предпринимателей отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее спланировать использование электроприборов.

