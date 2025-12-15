В преддверии окончания года тема дополнительных социальных выплат остаётся одной из самых актуальных для многодетных семей, пенсионеров и людей с инвалидностью. Корреспондент BAQ.KZ направила запросы в управления занятости и социальной защиты населения регионов и выяснила, предусмотрены ли в 2025 году новогодние выплаты, а также какие меры поддержки приурочены к 16 декабря — Дню Независимости Республики Казахстан.

Астана

Власти столицы сообщили, что специальные выплаты, приуроченные именно к Новому году, не предусмотрены. Вместе с тем в городе действует система единовременной социальной помощи к ряду памятных и праздничных дат в течение года — 8 марта, 9 мая, ко Дню лиц с инвалидностью и ко Дню Независимости 16 декабря. Размер таких выплат зависит от категории получателей и определяется решениями маслихата.

Алматы

В Алматы новогодние выплаты также не предусмотрены. В управлении занятости и социальных программ пояснили, что адресная социальная помощь оказывается только при наступлении трудной жизненной ситуации. В таком случае малообеспеченные граждане могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 20 МРП (78 640 тенге) при соблюдении критериев по доходу.

Шымкент

В Шымкенте разовые выплаты к Новому году не запланированы. Социальная поддержка оказывается в рамках действующих программ и к другим памятным и праздничным датам в соответствии с решениями городского маслихата.

Акмолинская область

В Акмолинской области сообщили, что специальные новогодние выплаты для многодетных матерей, пенсионеров и лиц с инвалидностью не предусмотрены. Однако в регионе осуществляются единовременные выплаты к другим датам. Так, к 16 декабря — Дню Независимости — в 2025 году 13 участникам декабрьских событий 1986 года, подвергшимся репрессиям, была оказана помощь в размере 60 МРП (235 920 тенге).

Мангистауская область

В Мангистауской области новогодних выплат нет, однако социальная поддержка приурочена к Дню Независимости. Единовременные выплаты получают участники событий 17–18 декабря 1986 года и лица, реабилитированные как жертвы политических репрессий. Размер помощи составляет от 50 до 60 МРП в зависимости от города или района. Дополнительно лицам с инвалидностью всех групп предусмотрены выплаты в размере 5 МРП.

Северо-Казахстанская область

В Северо-Казахстанской области Новый год не входит в перечень дат, к которым привязаны единовременные социальные выплаты. При этом 16 декабря включён в список праздничных дней, по которым отдельные категории граждан получают помощь. Размер выплат определяется постановлениями акимата и зависит от статуса получателей.

Область Улытау

Единственным регионом, где предусмотрены выплаты именно в связи с празднованием Нового года, стала область Улытау. Здесь установлена единовременная материальная помощь в размере 20 000 тенге:

детям с инвалидностью до 7 лет;

детям с инвалидностью I, II и III групп в возрасте от 7 до 18 лет.

По данным управления, получателями являются 1 023 ребёнка. Выплаты производятся автоматически, без подачи заявлений.

Другие регионы

В Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Туркестанской областях, а также в областях Абай и Жетісу специальные выплаты к Новому году не предусмотрены. В этих регионах социальная поддержка оказывается либо на регулярной основе, либо к другим памятным и праздничным датам, включая 16 декабря.

В итоге можно констатировать, что массовые новогодние социальные выплаты в Казахстане не запланированы. Исключение составляет область Улытау, где помощь носит адресный характер и ориентирована на детей с инвалидностью. В ряде регионов разовые выплаты будут произведены к Дню Независимости, в первую очередь участникам декабрьских событий 1986 года и жертвам политических репрессий.

