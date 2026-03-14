В 2026 году государственные пособия и социальные выплаты на рождение и уход за ребенком до 1,5 лет получили 597,4 тысячи человек. Общая сумма выплат составила 112,2 миллиарда тенге. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана.

С начала года пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета получили 50,9 тысячи человек на сумму 10,1 миллиарда тенге. Только в феврале такую выплату оформили 22,4 тысячи родителей — на общую сумму 4,5 миллиарда тенге.

Право на получение пособия имеют граждане Казахстана, кандасы и иностранцы, постоянно проживающие в стране, если у них родился, был усыновлен или взят под опеку ребенок.

Также выплачивается пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. В среднем с начала года его получали 129,8 тысячи человек на сумму 8,3 миллиарда тенге. В феврале выплаты получили 129,5 тысячи человек на сумму 4,2 миллиарда тенге.

Размер пособий зависит от месячного расчетного показателя (МРП), который ежегодно утверждается законом о республиканском бюджете.

Пособие на рождение ребенка составляет:

на первого, второго и третьего ребенка — 38 МРП (164 350 тенге);

на четвертого и последующих детей — 63 МРП (272 475 тенге).

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивается в следующих размерах:

на первого ребенка — 24 912 тенге;

на второго — 29 454 тенге;

на третьего — 33 952 тенге;

на четвертого и последующих — 38 493 тенге.

Кроме того, работающим женщинам из Государственного фонда социального страхования назначается единовременная социальная выплата по беременности и родам. Ее размер зависит от среднемесячного дохода за последние 12 месяцев и продолжительности отпуска по беременности и родам.

С начала 2026 года такую выплату получили 30,8 тысячи человек на общую сумму 29,7 миллиарда тенге. В феврале ее оформили 13,8 тысячи получателей на сумму 12,9 миллиарда тенге. Средний размер выплаты составил 1 158 107 тенге.

Помимо этого, участникам системы обязательного социального страхования после рождения ребенка назначается ежемесячная социальная выплата по уходу за ребенком до полутора лет. Она составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого уплачивались социальные отчисления в фонд за последние два года. При рождении нескольких детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

За первые два месяца 2026 года такую выплату получили 385,9 тысячи человек на сумму 64,1 миллиарда тенге. В феврале она была назначена 14 тысячам человек на сумму 2,4 миллиарда тенге. Средний размер ежемесячной выплаты составил 78 394 тенге.

