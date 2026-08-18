Кто встанет у доски: школам Костанайской области нужны педагоги





На совещании в областном акимате обсудили кадровый дефицит в организациях образования. По данным профильного управления, в школах региона остаются вакантными 65 педагогических мест.

Какие специалисты нужны школам

Больше всего не хватает учителей математики, физики, информатики, русского языка и литературы.

В Карасуском районе открыты пять вакансий, особенно остро дефицит педагогов ощущается в районном центре. По словам акима района, привлечь специалистов мешают отсутствие свободного жилья и газификации.

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов поручил руководителям районов определить конкретные способы решения кадровой проблемы.

«Отсутствие любого учителя-предметника сказывается на качестве образования. Каждый аким района должен чётко понимать, как и за счёт чего этот вопрос будет решён», — подчеркнул глава региона.