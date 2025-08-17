Разрыв между самой низкой зарплатой у казахстанцев и самой высокой достиг 14,4 раза, или 1,3 млн тенге, передает LS.

В январе-июне 2025 года численность наемных работников в Казахстане составила 3,8 млн человек, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

А среднемесячная номинальная зарплата достигла 434,8 тыс. тенге (+10,7%). В то время как индекс реальной заработной платы вырос только на 0,3%.

Больше всего казахстанцев заняты в образовании (1,1 млн человек), где получают в среднем 337,6 тыс. тенге в месяц (+7,1%). Однако реальная зарплата в этой сфере, напротив, снизилась на 3%.

В промышленности трудится 646,7 тыс. человек с номинальным окладом в 614,5 тыс. тенге (+13,7%) и с увеличением реального на 3%. В здравоохранении и соцобслуживании – 471,9 тыс. человек (номинальная: 325,7 тыс. тенге, реальная: +6,9%).

Самые высокие номинальные доходы зафиксированы у сотрудников, оказывающих вспомогательные услуги в сфере финансов и страхования – 1,4 млн тенге (+25,6%). Почти столько же зарабатывают специалисты в компьютерном программировании и сопутствующих услугах – 1,3 млн тенге (+34,6%), а также руководители и бизнес-консультанты – 1,2 млн тенге (+17,7%).

На противоположном полюсе оказалась сфера рыболовства – здесь и без того самая низкая зарплата среди всех отраслей упала на 24%, опустившись до 97,5 тыс. тенге. А реальная зарплата с поправкой на инфляцию в этой сфере сократилась еще больше – на 31,6%.

Невысокие доходы также у воспитателей дошкольных учреждений – 220,9 тыс. тенге (номинальная: +11,8%, реальная: +1,3%), сотрудников охранных агентств и инкассаторов – 210,7 тыс. тенге (номинальная: +9,2%, реальная: -1,1%), работников соцобслуживания и помощи (без обеспечения проживания) – 243,4 тыс. тенге (номинальная: +3,9%, реальная: -6%).

В разрезе регионов самые высокие зарплаты в Мангистауской – 625,5 тыс. тенге (+8,6%) и Атырауской областях – 609,3 тыс. тенге (+1,2%). Однако реальная зарплата в обоих случаях снизилась: на 1,1% и 8,1% соответственно.

В Алматы среднемесячные номинальные оклады выросли на 14,5%, до 535,8 тыс. тенге, а реальные – на 2,9%; в Астане – на 14,2%, до 576,4 тыс. тенге (реальные – на 1,2%). А вот Шымкент вошел в пятерку регионов с самыми низкими зарплатами – 332,3 тыс. тенге (номинальная: +10%, реальная: +0,7%).

Также невысокие доходы у жителей Туркестанской и Жамбылской областей – по 330,9 тыс. тенге, а также Северо-Казахстанской – 315,5 тыс. тенге.

Что касается медианной зарплаты, то в I квартале она составила 298,2 тыс. тенге и выросла в сравнении с аналогичным кварталом прошлого года на 10,6%, а во II квартале – на 11,2%, до 316,1 тыс. тенге.

Новые налоговые реалии. Как изменится рынок жилья В 2026 году заработает новый Налоговый кодекс. LS разбирается в том, как изменится рынок жилья. Сроки владения...

Минздрав РК назвал основную причину материнской смертности Минздрав запустил программу "Здоровье матерей" — проект, направленный на качественную подготовку женщин к беременности и...

Неделя в Костанае начнется с отключений электричества План работ горэлектросети ТОО "ЭПК-forfait" в Костанае с отключение потребителей частного сектора и спальных районов...