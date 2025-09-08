В пассажирских поездах Казахстана установлены нормы для бесплатного провоза ручной клади, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

Пассажирам следует придерживаться установленных правил по весу и габаритам ручной клади. Если они превышены, АО «Пассажирские перевозки» рекомендует оформить багаж.

«Согласно приказу уполномоченного органа, установлены нормы для бесплатного провоза ручной клади в пассажирских поездах. В частности, для составов, сформированных из вагонов «Тулпар-Тальго», допускается бесплатная перевозка ручной клади весом до 25 килограммов и размерами не более 150 сантиметров в сумме трех измерений. Для остальных вагонов — до 35 килограммов и не более 200 сантиметров в сумме трех измерений», – говорится в сообщении.

Пассажирам также разрешается брать с собой в разобранном и упакованном виде детские коляски, байдарки и велосипеды без двигателя, при условии что они соответствуют размерам, установленным для ручной клади. Кроме того, пассажиры с инвалидностью имеют право бесплатно перевозить технические вспомогательные устройства и специальные средства передвижения для личного пользования.

Размещение ручной клади на пассажирских местах, в проходах, коридорах и тамбурах строго запрещено. В случае превышения установленных параметров пассажирам необходимо оформить перевозку излишней ручной клади, багажа или грузобагажа в багажном отделении железнодорожного вокзала.

Данная услуга предоставляется на маршрутах: № 33/34 Актобе – Алматы, № 41/42 Алматы – Атырау, № 77/78 Алматы – Мангышлак, № 691/692 Актобе – Атырау, № 9/10 Алматы – Астана. Стоимость зависит от дальности поездки и рассчитывается в соответствии с действующими правилами.

К примеру, на провоз багажа и грузобагажа для физических и юридических лиц на популярных маршрутах установлены следующие тарифы за 1 кг:

Алматы – Мангистаy: багаж – 57 тенге, грузобагаж – 114 тенге;

Алматы – Астана: багаж – 39 тенге, грузобагаж – 94 тенге;

Шымкент – Алматы: багаж – 27 тенге, грузобагаж – 57 тенге.

Отправка посылок через проводников является незаконной и влечет административную ответственность, включая увольнение работника, добавили в компании.

Отпечатки пальцев вывели на угонщика, устроившего ДТП с тремя автомобилями Ночью в одном из дворов Костаная был угнан незапертый автомобиль ВАЗ 21099, оставленный с ключами...

Питание школах. С чем не согласны костанайские поставщики С нового учебного года школьное питание в Казахстане обновилось: теперь в меню меньше вредных компонентов...

Четыре популярные банкноты выйдут из обращения в Казахстане В Национальном банке Казахстана (НБК) сегодня, 5 сентября 2025 года, назвали сроки и перечислили банкноты...