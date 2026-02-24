Куда несут деньги казахстанцы: прогноз по депозитам

Существенного снижения депозитов в ближайшее время в Казахстане не ожидается. Об этом заявила глава аналитического центра Halyk Finance Салтанат Игенбекова.

По её словам, поведение вкладчиков в первую очередь зависит от базовой ставки Нацбанка, уровня инфляции, доходов населения и доверия к банковской системе. При этом колебания курса тенге могут влиять на структуру сбережений — часть вкладчиков переводит средства в валюту или возвращает их обратно в тенге.

Говорить о стагнации депозитного рынка пока рано. В феврале 2026 года вклады населения выросли на 1% (на 247 млрд тенге), что позволило компенсировать отток корпоративных средств. В целом для начала года характерен более сдержанный рост после активного увеличения депозитов в декабре.

С начала 2026 года розничные вклады прибавили 0,2%, тогда как за аналогичный период прошлого года наблюдалось снижение на 1,9%. Это, по мнению аналитика, подтверждает устойчивость рынка.

Дополнительным фактором остаются высокие ставки по тенговым депозитам — при базовой ставке в 18% они продолжают стимулировать население хранить деньги в банках.

Что касается валютных вкладов, в январе–феврале 2026 года они стабилизировались на уровне около 9,5 млрд долларов. В феврале зафиксировано небольшое снижение — на 0,9% после роста в предыдущие месяцы.

Эксперт отмечает, что интерес к валютным депозитам снижается из-за низкой доходности (около 0,8%) и более выгодных условий по тенговым вкладам, доходность которых достигает 15%. Кроме того, на выбор вкладчиков влияет укрепление тенге и более высокие гарантии по депозитам в нацвалюте.

Ожидается, что доля валютных вкладов останется на минимальном уровне или продолжит незначительно снижаться. При этом приоритет, скорее всего, сохранится за тенговыми инструментами.

В целом рост депозитов возможен при увеличении реальных доходов населения, замедлении инфляции и стабильном развитии экономики.

