Лекарства и дорогостоящее лечение лица с инвалидностью смогут получать два раза в год

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Лекарства и дорогостоящее лечение, не входящие в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, лица с инвалидностью смогут получать два раза в год, вместо одного.
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Такую инициативу предложил отдел занятости и соцпрограмм Костаная.
Сейчас вопрос находится на согласовании в департаменте юстиции, и если его одобрят, эту помощь можно будет получить один раз в полугодие, но при этом, сумма не должна превышать 159 тысяч тенге.
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