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Лесных пожаров стало меньше, но площадь увеличилась. Об итогах пожароопасного сезона в регионе

В Узункольском районе произошел пожар на территории лесной зоны. Площадь, охваченная огнём, была сравнительно небольшой, но она пополнила без того увеличившуюся с прошлого года статистику, передает alau.kz

Минувшие выходные принесли костанайскому региону новый лесной пожар. На этот раз он произошел в Узункольском районе. В учреждении лесного хозяйства загорелась сухая трава.

«Своевременно принятыми мерами работников лесного учреждения и сотрудников департамента пожар был локализован и ликвидирован. По предварительным данным около 1,5 гектар. Сейчас итоговое комиссионное обследование будет. По причинам пока устанавливается. По итогам комиссионных обследований результаты у нас будут»,- сказал Азамат Оримбаев, заместитель начальника департамента по ЧС Костанайской области.

Этот факт стал уже 54 лесным пожаром, который произошел в нашем регионе с начала года. В прочем 2020-й выдался пожароопасным не только для нашей области, но и всей территории страны.

«Текущий год выдался довольно жарким. Большое количество, в том числе степных пожаров у нас произошло. Если сравнивать с предыдущим годом, то рост мы наблюдаем в 2 раза практически по сравнению с 2019 годом. Наиболее серьезные пожары происходили у нас на территории Восточно-Казахстанской области, Костанайской области. Соответственно увеличилось количество материального ущерба для лесного фонда»,- сообщил на столичном брифинге министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.

Пример Костанайской области, о котором говорит министр — это 4 пожара на территории государственного резервата «Алтын дала» в Амангельдинском и Жангельдинском районах. Из-за грозового разряда там пострадали 27 520 гектаров. Такой пожар стал заметным  случаем на фоне республиканской статистики. Но в целом за этот год в Костанайской области зафиксировали гораздо меньше лесо-степных возгораний, чем в 2019 году.

«В сравнении с прошлым годом у нас снижение на 44 процента. Общая площадь составило более 28 тысяч гектар. Здесь у нас наблюдается увеличение площади в сравнении с прошлым годом. Необходимо отметить, что в прошлом году было порядка 24 тысяч гектар, в этом году еще раз повторюсь 28 тысяч»,- сказал Азамат Оримбаев.

Хотя площадь пожаров заметно увеличилась, они стали реже проходить в лесной зоне. Большая часть охватывала степь. И если в прошлом году горели 1400 гектаров леса, то в этом из-за пожаров пострадали только 448 гектаров. Тем не менее, сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что риск лесостепных возгораний в регионе все еще остается. На это влияет установившаяся теплая погода.

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