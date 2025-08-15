Сегодня на Костанай обрушился мощный ливень. Костанайцы делятся видео с затопленных улиц областного центра. В...
Северо-западный циклон окажет влияние на погоду большей части территории Казахстана, с которым прогнозируются дожди, на севере, северо-западе, востоке, в центре РК сильные дожди, с грозами, градом и шквалистым ветром.
Лишь на юго-западе, 17-18 августа на западе, 18 августа в центре республики ожидается погода без осадков.
По Казахстану прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, востоке, в центре возможен туман.
- в дневные часы в западных регионах ожидается повышение температуры воздуха от 22-30 до 27-35 тепла;
- в северо-западных областях от 16-30 до 22-33 тепла;
- на севере страны преобладающая температура воздуха составит 18-23 тепла;
- в центральных областях основной фон температуры 20-30 тепла;
- на востоке РК ожидается понижение температуры воздуха от 20-30 до 17-25 тепла, на юге Казахстана температура воздуха составит 25-35 градусов, на юго-востоке республики прогнозируется понижение температуры от 30-35 до 25-32 тепла.
