USD 461.37 EUR 542.16 RUB 6.14

Лишитесь накоплений: в ЕНПФ сделали жёсткое предупреждение

— Сегодня, 09:14
alau.kz

В Казахстане участились случаи, когда в соцсетях и на сайтах объявлений предлагают «помощь» в получении пенсионных накоплений сверх порога минимальной достаточности. В Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) предупреждают: такие предложения связаны с мошенническими схемами и могут привести к потере денег и персональных данных, передает tengrinews.kz

В фонде подчеркнули, что единовременные пенсионные выплаты оформляются напрямую — без посредников и без каких-либо комиссий. Участие в сомнительных схемах чревато не только финансовыми потерями, но и риском утечки личной информации, которая может быть использована злоумышленниками.

Когда доступны пенсионные накопления

Порядок использования средств регулируется Социальным кодексом Казахстана. Получить выплаты можно в строго определённых случаях:

  • достижение пенсионного возраста;
  • установление бессрочной инвалидности I или II группы;
  • выезд на постоянное место жительства за границу;
  • получение накоплений по наследству.

Также часть средств разрешено использовать на жильё или лечение:

  • вкладчикам, у которых накопления превышают порог минимальной достаточности — в пределах излишка;
  • пенсионерам, получающим не менее 40% от утраченного дохода — до 50% оставшихся средств;
  • пенсионерам по выслуге лет — до 100% накоплений;
  • вкладчикам с пенсионным аннуитетом — до 100% средств.

Важно: операции по использованию пенсионных накоплений проводятся исключительно через банки второго уровня. Услуги посредников в этом процессе не предусмотрены.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.