Лишитесь накоплений: в ЕНПФ сделали жёсткое предупреждение

В Казахстане участились случаи, когда в соцсетях и на сайтах объявлений предлагают «помощь» в получении пенсионных накоплений сверх порога минимальной достаточности. В Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) предупреждают: такие предложения связаны с мошенническими схемами и могут привести к потере денег и персональных данных, передает tengrinews.kz

В фонде подчеркнули, что единовременные пенсионные выплаты оформляются напрямую — без посредников и без каких-либо комиссий. Участие в сомнительных схемах чревато не только финансовыми потерями, но и риском утечки личной информации, которая может быть использована злоумышленниками.

Когда доступны пенсионные накопления

Порядок использования средств регулируется Социальным кодексом Казахстана. Получить выплаты можно в строго определённых случаях:

достижение пенсионного возраста;

установление бессрочной инвалидности I или II группы;

выезд на постоянное место жительства за границу;

получение накоплений по наследству.

Также часть средств разрешено использовать на жильё или лечение:

вкладчикам, у которых накопления превышают порог минимальной достаточности — в пределах излишка;

пенсионерам, получающим не менее 40% от утраченного дохода — до 50% оставшихся средств;

пенсионерам по выслуге лет — до 100% накоплений;

вкладчикам с пенсионным аннуитетом — до 100% средств.

Важно: операции по использованию пенсионных накоплений проводятся исключительно через банки второго уровня. Услуги посредников в этом процессе не предусмотрены.

