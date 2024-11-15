Лишитесь накоплений: в ЕНПФ сделали жёсткое предупреждение

В Казахстане участились случаи, когда в соцсетях и на сайтах объявлений предлагают «помощь» в получении пенсионных накоплений сверх порога минимальной достаточности. В Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) предупреждают: такие предложения связаны с мошенническими схемами и могут привести к потере денег и персональных данных, передает tengrinews.kz
В фонде подчеркнули, что единовременные пенсионные выплаты оформляются напрямую — без посредников и без каких-либо комиссий. Участие в сомнительных схемах чревато не только финансовыми потерями, но и риском утечки личной информации, которая может быть использована злоумышленниками.
Когда доступны пенсионные накопления
Порядок использования средств регулируется Социальным кодексом Казахстана. Получить выплаты можно в строго определённых случаях:
- достижение пенсионного возраста;
- установление бессрочной инвалидности I или II группы;
- выезд на постоянное место жительства за границу;
- получение накоплений по наследству.
Также часть средств разрешено использовать на жильё или лечение:
- вкладчикам, у которых накопления превышают порог минимальной достаточности — в пределах излишка;
- пенсионерам, получающим не менее 40% от утраченного дохода — до 50% оставшихся средств;
- пенсионерам по выслуге лет — до 100% накоплений;
- вкладчикам с пенсионным аннуитетом — до 100% средств.
Важно: операции по использованию пенсионных накоплений проводятся исключительно через банки второго уровня. Услуги посредников в этом процессе не предусмотрены.
