В одном из жилищных комплексов в районе КСК местные жители заметили лису, которая свободно передвигается по дворам частного сектора и многоэтажек. Люди опасаются, что животное может появляться во дворе регулярно.

По словам очевидцев, лиса вышла с территории одного из частных домов, где есть собаки и, вероятно, домашняя птица.

«Она вышла из того двора, где много собак было. Видимо, там куры есть. Теперь боимся, что она каждый день будет приходить, все-таки здесь частный сектор и наш жилой комплекс рядом», — рассказал житель района.

Местные жители обсуждают, куда обратиться, чтобы ситуацию взяли на контроль профильные службы. Люди переживают за безопасность детей, домашних животных и сохранность птицы в частных хозяйствах.

Специалисты обычно рекомендуют при появлении диких животных в черте города не пытаться самостоятельно их прогонять или ловить, не подпускать детей и домашних питомцев, а также сообщать о подобных случаях в экстренные или ветеринарные службы.

