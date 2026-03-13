В Костанае полицейские установили 18-летнего жителя города, который занимался активацией SIM-карт для интернет-мошенников. Операцию провели сотрудники управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции Костанайской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

По данным правоохранительных органов, через активированные номера злоумышленники звонили и писали потенциальным жертвам, используя их для мошеннических схем.

Как выяснили полицейские, молодой человек нашёл подработку в мессенджере Telegram. Ему предложили регистрировать новые номера мобильных операторов. После активации SIM-карт он передавал доступ к ним неизвестным лицам, которые затем использовали эти номера для интернет-мошенничества.

Во время следственных действий у подозреваемого изъяли мобильный телефон и около 350 SIM-карт операторов связи Beeline, Tele2 и Altel.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье Уголовного кодекса Республики Казахстан «Мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы».

В полиции отмечают, что подобные предложения о «легком заработке» в интернете нередко оказываются частью преступных схем. Активируя SIM-карты и передавая их третьим лицам, люди фактически становятся участниками мошенничества и могут понести уголовную ответственность.

