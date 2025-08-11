На днях в правительстве Казахстана определили сроки маркировки нескольких видов товаров. Среди них обязательной маркировке с февраля 2026 года подлежит пивоваренная продукция. Главным аргументом властей в этом вопросе стала борьба с теневой экономикой, которая мешает развитию малого и среднего бизнеса, снижает конкуренцию и сокращает доходы бюджета.

Однако данное решение, по мнению экспертов национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», принято поспешно. Почему эта инициатива вызывает серьезные опасения у производителей, каковы причины и возможные последствия для всей отрасли, подробно в интервью inbusiness.kz рассказал Галым Тумабаев, председатель Союза пивоваров Казахстана.

— Галым Есентаевич, расскажите для начала о текущем положении дел в пивоваренной отрасли Казахстана. Сколько заводов работает и каков их вклад в рынок?

— На сегодняшний день в Казахстане насчитывается 44 пивоваренных завода: пять крупных, три средних и 36 малых. Именно производство пивоваренной продукции в Казахстане выгодно отличается от других отраслей. Наши производители обеспечивают от 85% до 90% потребностей внутреннего рынка. Это самый лучший показатель в пищевой промышленности и в том числе на рынке алкогольной продукции. Вплоть до 2021-2022 года два наших крупных производителя входили в число 50 крупнейших налогоплательщиков страны, что говорит об их значительном вкладе.

— С 2021 года ситуация, как я понимаю, изменилась?

— Да. С 2021 года мы наблюдаем негативную тенденцию. Объем производства уже снизился примерно на 16,6% — это около 120 млн литров. Если в 2021 году общий объем рынка производства составлял 723 млн литров, то в 2024-м он уже сократился до 603 млн. Эту негативную тенденцию пока не удается остановить. Рост налогов за этот же период с 52 до 79 млрд тенге обусловлен в основном за счет поднятия ставок акцизов (2021 – 57, 2022 – 79, 2023 – 79, 2024 – 79, 2025 – 90 тг/л).

Однако усиление административного и фискального давления , рост налогов и новые требования, как маркировка, создают серьезную угрозу деятельности малых и средних производителей и приведут к закрытию большинства из них.

Это также создаёт риск монополизации рынка и бесконтрольного роста импорта.

К примеру, отмечается резкий рост импорта из России. Казахстан входит в тройку стран, наряду с Беларусью и Китаем, куда Российская Федерация экспортирует свою пивоваренную продукцию. По данным бюро национальной статистики РК, за первые пять месяцев этого года 80-81% всего импорта пива приходится на Россию.

— Насколько серьезны риски для отрасли в ближайшем будущем?

— Ожидания на 2025-2026 годы, к сожалению, не позитивные. Новый Налоговый кодекс рассматривает повышение акциза, а также увеличение НДС. И на этом фоне правительство, как вы знаете, неоправданно форсирует введение маркировки, которая запланирована на февраль 2026 года. В случае введения одномоментной маркировки на всю продукцию с 2026 года, пивоваренная отрасль столкнется с серьезной финансовой нагрузкой: акциз – 99 тенге (+10%), НДС – 16 тенге (+25%), оборудование для маркировки – 2,8 млрд тенге, КИЗ (контрольный идентификационный знак) – 2,7 млрд тенге.

Инициатором маркировки является Российская Федерация, но, согласно договору ЕАЭС, каждое государство самостоятельно решает, когда и на какую товарную группу вводить маркировку. Например, наши соседи по ЕвразЭС (Беларусь, Кыргызстан, Армения) не торопятся, как мы, вслед за РФ вводить повальную маркировку. Заявленные цели — контроль за движением продукции, полнота поступления налогов, борьба с контрафактом. Но у производителей есть большие и обоснованные сомнения, что маркировка достигнет этих целей.

— Поделитесь, какие у бизнеса на это есть контраргументы?

— Во-первых, производство пива технологически очень сложно и экономически невыгодно для теневого рынка, в отличие от водки. Во-вторых, у нас уже функционируют эффективные системы контроля со стороны государства. На каждой линии установлены контрольные приборы учета (КПУ), которые в режиме реального времени передают данные о количестве произведенной продукции в налоговые органы. Помимо этого, у нас есть ЭСФ и СНТ — электронные сопроводительные накладные, которые используются, в том числе, при перемещении продукции через границу и другие инструменты. Более того, два года назад мы по согласованию с уполномоченными госорганами установили алколайзеры — дополнительные дорогие приборы, которые определяют, производим мы алкогольное\безалкогольное пиво или безалкогольные напитки.

— По Вашим прогнозам, какие экономические и производственные последствия для отрасли Вы ожидаете?

— Введение маркировки, прежде всего, приведет к росту себестоимости продукции. По нашим оценкам, она может подорожать на 15%, а по оценкам некоторых производителей — до 20%. Общие затраты на внедрение системы для всей отрасли составят в 2026 году в размере 2,8 млрд тенге на оборудование и дополнительно 2,7 млрд тенге на приобретение КИЗ.

Ввод обязательной маркировки на всю продукцию, с учетом ежегодного снижения объемов производства, а также повышения налоговой нагрузки, окажет чрезмерную финансовую нагрузку на предприятия.

В ходе проведения пилотных проектов на некоторых заводах также установлено, что внедрение системы маркировки может привести к снижению производительности на 20-25% из-за остановок конвейеров. Это влечет за собой дополнительные затраты на электроэнергию, воду и другое. Существует риск утечки конфиденциальных коммерческих данных, так как вся база будет находиться у оператора системы.

— Если маркировка приведет к росту себестоимости, как это скажется на конечных потребителях? Насколько затронет любителей пива повышение цен и возможно ли сокращение ассортимента?

— Безусловно, если рост себестоимости неизбежно отразится на конечной цене для потребителя, то и цена на полках магазина вырастет на 10-15%. Более того, как я уже говорил, эти затраты могут оказаться непосильными для малых и средних пивоварен. Их закрытие приведет к сокращению ассортимента, поскольку именно они часто предлагают уникальные сорта пива. В итоге на рынке останутся только крупные игроки, что приведет к снижению конкуренции и, как следствие, к еще большему росту цен и ограничению выбора для потребителя.

Согласно предварительным данным стоимость полного комплекта оборудования на одну линию для производителей пивоваренной продукции в зависимости от тары составляет: банка — от 103,4 до 140,3 млн тенге, бутылка — от 107,2 до 134,3 млн тенге, кега — от 13,8 до 14,7 млн тенге.

Эти вложения особенно ощутимы для предприятий с небольшими объемами выпуска, где удельные затраты на единицу продукции могут вырасти значительно. По оценкам экспертов себестоимость производства одной единицы товара может составить от 10 до 15%.

И это только затраты касаемо маркировки, не считая изменений в налоговом законодательстве, которые также ударят по производителям.

— Есть ли риск, что процессы сокращения производства и роста импорта приведут к увеличению потребления более крепких, и, соответственно, более дешевых видов алкоголя?

— Это очень важный вопрос. Мы считаем, что подобная ситуация, когда пиво становится дороже и менее доступным, будет способствовать переключению потребителей с слабоалкогольных к крепкому алкоголю. Соответственно это приведет к росту количества употребляющих алкоголь и усугублению связанных с этим социальных проблем.

— Нужна ли маркировка для малых предприятий, если они работают только на внутреннем рынке?

— Мы полагаем, что нет. У нас есть малые предприятия, которые не ориентированы на экспорт и работают исключительно на внутреннем рынке. Маркировка в таком случае — это избыточное требование. Она вынужденно необходима тем, кто хочет экспортировать в страны, где маркировка уже введена. Именно поэтому некоторые наши крупные производители уже самостоятельно, без обязательных требований, установили у себя такое оборудование, чтобы иметь возможность экспортировать продукцию.

К примеру, в пивоваренной индустрии ранее были заявлены крупные прямые инвестиции в расширение производства: Шымкентский завод — 40 млн долларов, Первый пивзавод — запуск бренда «Heineken» — 50 млн долларов, Carlsberg строительство завода безалкогольных напитков — 250 млн долларов, и другие. Одномоментное введение маркировки также может привести к пересмотру и сокращению инвестиционных планов предприятий. Такой сценарий не исключается и потенциальными инвесторами рассматривается как пессимистический вариант, к которому нужно быть готовым.

Поэтому заставлять всех подряд производителей делать такие капитальные вложения, кому это не нужно, мы считаем неправильным. Отрасль не имеет возможности нести такие огромные затраты в 2026 году — в размере 2,8 млрд тенге на оборудование и также 2,7 млрд тенге на приобретение КИЗ.

— Какие предложения Вы вносите правительству, учитывая все эти риски?

— Мы предлагаем поэтапный подход к введению маркировки, чтобы учесть все риски. В этой связи необходимо прийти к согласованной позиции бизнесу и уполномоченным госорганам, в том числе по методике оценки эффектов от внедрения маркировки и прослеживаемости товаров средствами идентификации с точки зрения налоговых поступлений. Здесь имеется целый комплекс вопросов, включая индикаторы по теневому рынку. Как мы будем оценивать результаты маркировки, если правила не определены?

Оператор в лице «Казахтелеком» предлагает нам: давайте начнем, все недоработки «доведем до ума» в процессе. Но ведь это не серьезный подход, а убытки производителей кто будет возмещать — государство или они?

Мы убеждены, что если внедрение будет проведено без должной подготовки, то будет нарушен баланс интересов государства, потребителя и производителя. Бизнес-сообщество выражает надежду на взвешенное решение со стороны правительства, с учётом текущей экономической ситуации и инвестиционного климата.

