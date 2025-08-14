Аким Костаная на совещании поручил полиции и отделу ЖКХ изучить вопрос, касаемый улиц Шевченко и Победы.

Он напомнил, что здесь за последние годы произошли серьёзные изменения. Но теперь поступают просьбы от бизнесменов.

«Еще один у меня вопрос. Больше к полиции. Улица Победы. Мы сейчас убрали киоски, расчистили дорогу. Сейчас безопасно они ходят по тротуару. Дорога теперь открыта. По улице Победы жители поднимают вопрос — организовать там двухстороннее движение. Как раньше было. Его закрыли, скорее всего, когда поставили рынок, увеличили, из-за этого сделали. Надо эту возможность рассмотреть комиссионно. Я уже это поручал ЖКХ. Вместе рассмотрите — можно или нельзя? Я не говорю, что откройте! Просто посмотрите — все «за» и «против», взвесьте и скажите. Если можно, то как можно. И теперь по ул.Шевченко. Мы разметку нанесли. Полиция нам указала. Сейчас жалуются предприниматели — «неудобно», ещё что-то. Посмотрите тоже. Два вопроса, которые поднимают постоянно мне пишут в инстаграм. До следующего понедельника мне нужен ответ», — сказал Марат Жундубаев.

