В Костанайской области в ближайшие сутки ожидается малооблачная погода без осадков.

На западе и севере региона прогнозируется туман. Ветер северо-восточный — 9–14 м/с, на юге и востоке области порывы могут усиливаться до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 25–30 градусов мороза, на севере области похолодает до –33, на юге — 15–20 градусов ниже нуля. Днём ожидается 17–22 градуса мороза, на севере — до –25, на юге — около –12.

В Костанай прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный 9–14 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 28–30 градусов мороза, днём — 18–20 градусов ниже нуля.

После ценовой "истерии": что будет с рынком недвижимости в 2026 году Темпы роста цен на недвижимость в Казахстане замедлятся после резкого подорожания в предыдущие два месяца....