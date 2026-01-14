USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Лютые морозы не отступают: в Костанайской области до –33 градусов

— Сегодня, 13:57
Изображение для новости: Лютые морозы не отступают: в Костанайской области до –33 градусов

pixabay.com

В Костанайской области в ближайшие сутки ожидается малооблачная погода без осадков.

На западе и севере региона прогнозируется туман. Ветер северо-восточный — 9–14 м/с, на юге и востоке области порывы могут усиливаться до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 25–30 градусов мороза, на севере области похолодает до –33, на юге — 15–20 градусов ниже нуля. Днём ожидается 17–22 градуса мороза, на севере — до –25, на юге — около –12.

В Костанай прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный 9–14 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 28–30 градусов мороза, днём — 18–20 градусов ниже нуля.



Теги:


