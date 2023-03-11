Лук гниёт: казахстанские фермеры просят отменить запрет на экспорт

Казахстанские производители лука бьют тревогу: они обратились в Национальную палату предпринимателей с просьбой снять запрет на экспорт лука.

Фермеры требуют, чтобы правительство срочно посчитало, какое количество лука нужно для внутреннего рынка, и разрешило экспортировать излишки, сообщает пресс-служба НПП «Атамекен».

В национальную палату обратились предприниматели из Алматинской, Туркестанской и Жамбылской областей. По словам руководителя ТОО «Алтай» Нурлана Нурбекова, весенняя посевная кампания близится, но у аграриев нет средств на приобретение семян, так как прошлогодний урожай ещё не продали. Лук – скоропортящийся продукт. Если он сгниёт, никто не возместит предпринимателям потери, передает informburo.kz

«Сейчас лук, который мы должны поставить ритейлерам по 150 тенге за один килограмм, реализуется по цене не менее 300 тенге за килограмм. В итоге ритейлеры, даже за вычетом логистических расходов, получают прибыль по 120-130 тенге с одного килограмма, а производитель не имеет возможности оставить запас денежных средств для проведения посевных работ и закупки семян на следующий сезон», – объяснил Нурлан Нурбеков.

По словам предпринимателей, сельскохозяйственный производственный кооператив фактически действует в интересах крупных розничных торговцев. А тяжесть поставок продукции на рынок и поддержания цен ложится только на производителей.

Фермеры предупреждают, что могут вообще отказаться выращивать лук в будущем, если условия не урегулируют. Учитывая, что это социально значимый товар, рынок находится под угрозой.

«Мы и без того каждый год идём на уступки властям и продаём часть товара по низким ценам. Если так будет продолжаться, и запрет не будет снят, мы не сможем посадить лук в следующем году», – заявил Нурлан Нурбеков.

Предприниматель отметил, что в соседнем Кыргызстане запрет на экспорт лука уже сняли.

«Кыргызстан ввёл запрет после нас. Но сейчас убрали. Они понимают, что лук не может храниться так долго, что от запрета страдают фермеры», – заключил он.

В январе Казахстан приостановил экспорт лука для стабилизации цен. Тогда сообщалось, что ажиотажный спрос других стран на казахстанский лук связан с природными катаклизмами в Пакистане. Наводнения в этой стране, одном из крупнейших производителей лука в Азии и в мире, спровоцировали общемировой рост цен на лук, в том числе и на казахстанском рынке.

Запрет на экспорт лука планируют сохранить до апреля 2023 года.

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