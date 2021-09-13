Магнитная буря сегодня, 13 сентября

yuga.ru
Сегодня, 13 сентября 2021 года, магнитное поле Земли будет спокойным, вероятность магнитной бури 1%.
Часто под воздействие магнитных бурь попадают люди с хроническими заболеваниями дыхательной системы или опорно-двигательного аппарата. Наиболее остро реагируют на солнечные вспышки дети и пожилые люди. Наиболее устойчивы к негативным последствиям геомагнитных бурь молодые люди, имеющие не только хорошую физическую, но и психическую форму.
Прежде всего человек, подверженный влиянию магнитной бури, должен к ней подготовиться. Предупрежденный синоптиками о приближающихся изменениях геомагнитной обстановки, он должен для начала хорошо отдохнуть, в идеале — просто отоспаться. На отдохнувший организм воздействие внешних раздражителей будет минимальным.
К тому же на эти дни нужно спланировать работу, не сопряженную с тяжелым физическим трудом. Если человек здоров, он может вести свои привычные дела, как обычно, но не усложнять их дополнительными нагрузками. Нужно больше гулять и отдавать предпочтение легкой диетической пище.
Здоровый образ жизни максимально помогает улучшить ваше самочувствие во время магнитных бурь.
По материалам sibkray.ru
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