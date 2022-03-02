Магнитные бури на март 2022: календарь безопасных и опасных для самочувствия дней

Магнитные бури: март 2022 – какой будет солнечная активность в первый месяц весны? Будет ли благоприятная геомагнитная обстановка в марте? В этом месяце будет много магнитных бурь: целых пять.

Хорошая новость в том, что все они будут довольно слабыми (уровня G1). Однако все равно метеочувствительным людям будет непросто адаптироваться к первому весеннему месяцу 2022 года, в этом им смогут помочь наши советы, приведенные ниже. Свой организм можно подготовить и не допустить обострения хронических болезней, если знать, когда магнитные бури в марте 2022 года.

Магнитные бури в марте 2022

Итак, в марте ожидаются магнитные бури в такие даты:

2 марта — ожидается магнитная буря, которую можно назвать скорее незначительными геомагнитными колебаниями.

4 марта — это самая сильная магнитная буря марта. Она продлится 1 день, но ее влияние будет наиболее существенным на здоровье людей в этом месяце.

11-12 марта — в эти даты прогнозируют незначительные геомагнитные колебания, которые продлятся 2 полных дня.

18-19 марта — эта магнитная буря приходится на конец рабочей недели, поэтому может особенно тяжело переноситься. Поэтому больше отдыхайте и прислушивайтесь к нашим рекомендациям по поводу того, как защитить свой организм.

31 марта — в последний день месяца тоже предполагается повышение солнечной активности и незначительные геомагнитные колебания.

В марте будет много магнитных бурь, но все они будут незначительными. Однако следует помнить, что солнечная активность может изменяться, поэтому следует следить за прогнозами магнитных бурь на определенные периоды времени.

Магнитные бури: влияние на здоровье и самочувствие

Магнитные бури, геомагнитные колебания, вспышки на солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу состоянию людей, особенно метеочувствительным и имеющим хронические болезни. В период магнитных бурь особенно острожными следует быть гипертоникам, людям с сердечно-сосудистыми патологиями, болезнями нервной системы.

Магнитные бури на март 2022: как уменьшить негативное влияние на человека?

Чтобы понимать, как вести себя в определенные дни повышенной солнечной активности, следует узнавать заранее, когда будут магнитные бури в марте. В такие опасные для здоровья дни следует придерживаться следующих советов:

► Подготовить лекарства, которые могут потребоваться при обострении хронических заболеваний.

► Играть на свежем воздухе, делать утреннюю зарядку, однако избегать физической и умственной перегрузки.

► Полноценно отдыхать и правильно питаться. Не забывать о важности ночного сна, который должен длиться 7-8 часов в сутки для взрослого человека.

► Пить много воды, чай, минимизировать употребление кофе, лучше отказаться от алкоголя.

► Если самочувствие плохое, лучше остаться дома (если есть такая возможность).

Материал 1plus1.ua/

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