Магнитные бури в августе 2022: все опасные даты и советы метеозависимым

В конце июля на землю обрушилась магнитная буря. Такие геоудары будут периодически возникать на протяжении всего августа, постепенно усиливая свое влияние.

Геомагнитные штормы оказывают довольно негативное воздействие на некоторых людей: начинается мигрень, прыгает давление, беспокоит слабость и прочие неприятные ощущения.

В начале августе ожидаются достаточно сильные магнитные бури. На протяжении месяца их будет много, поэтому необходимо знать, когда они будут, чтобы человек был готов к их воздействию:

2, 3 августа – сначала они будут не очень сильные, а пик начнется 3 числа;

10 и 11 числа – средние геомагнитные штормы;

с 16 по 22 августа – сильные магнитные бури, которые достигнут пика 20 числа. К ним следует заранее подготовиться, запастись всеми необходимыми лекарствами и средствами;

29 числа – незначительный магнитный шторм.

Кому следует опасаться геомагнитного воздействия

Геомагнитная активность может представлять опасность для людей, у которых имеются различные хронические недуги. Также стоит быть очень аккуратными и внимательно относиться к своему самочувствию людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с проблемами, связанными с артериальным давлением.

Влияние магнитных бурь на здоровье

В период магнитных бурь может ухудшиться самочувствие у пожилых, метеозависимых и беременных, а также обладателей хронических заболеваний. Самыми распространенными симптомами магнитной бури являются следующие:

головная боль;

головокружение;

тошнота;

боль в спине и суставах;

обострение хронических заболеваний;

повышенное давление;

сильная слабость;

необъяснимая усталость;

бессоница;

повышенная раздражительность.

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бурь, за несколько дней до опасной даты начните придерживаться некоторых правил.

Откажитесь от жирной, острой, тяжелой пищи.

Крепкий кофе, алкоголь, сигареты и энергетические напитки замените зеленым и травяным чаем.

Больше бывайте на свежем воздухе и чаще ходите пешком.

Регулярно проветривайте помещение.

Ложитесь спать в одно и то же время, старайтесь спать не меньше 7 часов.

Избегайте конфликтов и стрессовых ситуаций.

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