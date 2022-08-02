Магнитные бури в августе 2022: все опасные даты и советы метеозависимым

gazeta.ru
В конце июля на землю обрушилась магнитная буря. Такие геоудары будут периодически возникать на протяжении всего августа, постепенно усиливая свое влияние.
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Геомагнитные штормы оказывают довольно негативное воздействие на некоторых людей: начинается мигрень, прыгает давление, беспокоит слабость и прочие неприятные ощущения.
В начале августе ожидаются достаточно сильные магнитные бури. На протяжении месяца их будет много, поэтому необходимо знать, когда они будут, чтобы человек был готов к их воздействию:
- 2, 3 августа – сначала они будут не очень сильные, а пик начнется 3 числа;
- 10 и 11 числа – средние геомагнитные штормы;
- с 16 по 22 августа – сильные магнитные бури, которые достигнут пика 20 числа. К ним следует заранее подготовиться, запастись всеми необходимыми лекарствами и средствами;
- 29 числа – незначительный магнитный шторм.
Кому следует опасаться геомагнитного воздействия
Геомагнитная активность может представлять опасность для людей, у которых имеются различные хронические недуги. Также стоит быть очень аккуратными и внимательно относиться к своему самочувствию людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с проблемами, связанными с артериальным давлением.
Влияние магнитных бурь на здоровье
В период магнитных бурь может ухудшиться самочувствие у пожилых, метеозависимых и беременных, а также обладателей хронических заболеваний. Самыми распространенными симптомами магнитной бури являются следующие:
- головная боль;
- головокружение;
- тошнота;
- боль в спине и суставах;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенное давление;
- сильная слабость;
- необъяснимая усталость;
- бессоница;
- повышенная раздражительность.
Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бурь, за несколько дней до опасной даты начните придерживаться некоторых правил.
- Откажитесь от жирной, острой, тяжелой пищи.
- Крепкий кофе, алкоголь, сигареты и энергетические напитки замените зеленым и травяным чаем.
- Больше бывайте на свежем воздухе и чаще ходите пешком.
- Регулярно проветривайте помещение.
- Ложитесь спать в одно и то же время, старайтесь спать не меньше 7 часов.
- Избегайте конфликтов и стрессовых ситуаций.
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