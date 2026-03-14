По инициативе прокуратуры Костанайской области конфисковано майнинговое оборудование стоимостью свыше 500 миллионов тенге. Такое решение принято по итогам рассмотрения административного дела о незаконной попытке вывоза техники за пределы страны.

Как сообщили в прокуратуре региона, 18 октября 2025 года на автомобильном пункте пропуска «Аят» в районе Беимбета Майлина была пресечена попытка вывоза майнинговых серверов в Российскую Федерацию. Общий вес оборудования составил более восьми тонн.

Установлено, что техника относится к категории специфических товаров, подлежащих экспортному контролю и лицензированию. Однако у компании ТОО «B2C mining» необходимые разрешительные документы отсутствовали.

По данному факту был составлен административный протокол по части 1 статьи 463 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Суд первой инстанции признал компанию виновной и назначил штраф в размере 98 300 тенге. При этом обязательная дополнительная мера взыскания — конфискация предмета правонарушения — применена не была.

Прокуратура области не согласилась с таким решением и внесла апелляционное ходатайство, указав на необходимость конфискации оборудования.

Согласно статье 45 КоАП и разъяснениям Верховного суда Казахстана, предметы административного правонарушения подлежат безвозмездному обращению в собственность государства.

По результатам апелляционного рассмотрения областной суд принял решение о конфискации майнингового оборудования стоимостью свыше 500 миллионов тенге. Постановление суда вступило в законную силу.

Конфискованное имущество будет обращено в доход государства в установленном законодательством порядке.

