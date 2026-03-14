По инициативе прокуратуры Костанайской области конфисковано майнинговое оборудование стоимостью свыше 500 миллионов тенге. Такое решение принято по итогам рассмотрения административного дела о незаконной попытке вывоза техники за пределы страны.
Как сообщили в прокуратуре региона, 18 октября 2025 года на автомобильном пункте пропуска «Аят» в районе Беимбета Майлина была пресечена попытка вывоза майнинговых серверов в Российскую Федерацию. Общий вес оборудования составил более восьми тонн.
Установлено, что техника относится к категории специфических товаров, подлежащих экспортному контролю и лицензированию. Однако у компании ТОО «B2C mining» необходимые разрешительные документы отсутствовали.
По данному факту был составлен административный протокол по части 1 статьи 463 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.
Суд первой инстанции признал компанию виновной и назначил штраф в размере 98 300 тенге. При этом обязательная дополнительная мера взыскания — конфискация предмета правонарушения — применена не была.
Прокуратура области не согласилась с таким решением и внесла апелляционное ходатайство, указав на необходимость конфискации оборудования.
Согласно статье 45 КоАП и разъяснениям Верховного суда Казахстана, предметы административного правонарушения подлежат безвозмездному обращению в собственность государства.
По результатам апелляционного рассмотрения областной суд принял решение о конфискации майнингового оборудования стоимостью свыше 500 миллионов тенге. Постановление суда вступило в законную силу.
Конфискованное имущество будет обращено в доход государства в установленном законодательством порядке.
«Доставка на миллион»: казахстанцев предупреждают о новой волне мошенничества
Жилье в Казахстане становится менее доступным: разрыв между ценами и доходами растет
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.