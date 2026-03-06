USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Мамы в Казахстане имеют возможность три года быть дома – Токаев

— Сегодня, 17:32
Изображение для новости: Мамы в Казахстане имеют возможность три года быть дома – Токаев

Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин разных профессий на торжественном мероприятии в честь Международного женского дня, сообщает Акорда. 

«Казахстан проводил и будет проводить ответственную социальную политику, в основе которой лежит принцип адресной поддержки наших граждан, которые действительно нуждаются в ней. К примеру, в нашей стране социальные выплаты, причем немалые по своему объему, осуществляются уже по факту рождения ребенка.  Кроме того, декретные пособия выплачиваются до полутора лет, тогда как во многих других, в том числе вполне благополучных европейских странах женщины вынуждены выходить на работу через два-три месяца. А молодые мамы в Казахстане имеют возможность три года быть дома и спокойно заниматься детьми. При этом за ними сохраняются рабочие места, а время декретного отпуска учитывается в стаже»,- отметил Президент РК.

Глава государства отметил, что уделяет и будет уделять особое внимание поддержке материнства и детства.

«Эту работу считаю крайне важной, даже приоритетной в ряде других служебных обязанностей Президента. В этой сфере уже приняты необходимые законодательные и институциональные меры. Теперь на уровне Конституции мы значительно усиливаем институт семьи в качестве исключительного по своей важности фактора стабильного развития общества.   Впервые закрепляется норма о том, что брак – это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, зарегистрированный государственным органом. Эта юридическая новелла позволит обеспечить защиту прав детей, упрочить положение женщины и матери в семье»,- сказал Токаев.

Президент сказал, что прогрессивным смыслом дополнены нормы о том, что брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Более точные юридические формулировки ставят мощный конституционный заслон такому постыдному явлению, как принуждение девушек к браку.

 



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.