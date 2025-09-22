В Костанае полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии краж и одном случае грабежа. По данным следствия, он действовал в самых разных местах — от уличных остановок до торговых бутиков и даже проникал в жилые квартиры, представляясь электриком.

Один из эпизодов произошёл на остановке у центрального рынка. Пока пожилая женщина ожидала автобус и ненадолго оставила сумку на лавочке, злоумышленник похитил из неё кошелёк. В другом случае мужчина зашёл в один из бутиков ЦУМа и незаметно забрал деньги из кассы.

Аналогичным образом он похитил 94 тысячи тенге из кассы в овощном отделе магазина.

Под видом электрика он проник в квартиру костанайской пенсионерки и, воспользовавшись моментом, открыто похитил из её сумки 20 тысяч тенге. Также он забирал оставленные без присмотра сумки с кошельками в торговых точках.

Общий ущерб, причинённый действиями подозреваемого, составил 775 тысяч тенге. В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям за неоднократную кражу и грабёж.

Полицейские призывают граждан быть более внимательными к своему имуществу, особенно в общественных местах и при общении с незнакомыми людьми, представляющимися работниками служб.

