В Костанайской области сотрудники МЧС оказали помощь водителям, чьи автомобили оказались в сложных дорожных условиях из-за переменчивой зимней погоды, сообщают в ведомстве.

Ночью в Фёдоровском районе, в 3 км от поселка Качар, на автодороге областного значения «Рудный – Качар – Фёдоровка» водитель грузового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет.

На место происшествия прибыли спасатели, представители местных исполнительных органов и сотрудники негосударственной противопожарной службы. Совместными усилиями грузовик отбуксировали на безопасный участок дороги. Внутри находился гражданин Республики Узбекистан, медицинская помощь ему не потребовалась.

Еще один случай произошел в Мендыкаринском районе. Неподалеку от села Аксуат, в 10 км от озера Мукашы, четверо мужчин возвращались с рыбалки, когда их автомобиль увяз в грязи: выпавший снег скрыл участок размокшей почвы, и машина не смогла продолжить движение. Рыбаки обратились за помощью по номеру 112. Прибывшие спасатели эвакуировали людей до ближайшего населённого пункта, никто из них не пострадал.

В МЧС напоминают, что в условиях нестабильной зимней погоды водителям следует заранее планировать маршрут, проверять техническое состояние транспорта, иметь при себе тёплые вещи, запас топлива и заряженные средства связи.

