Мебель, обувь. Количество преступлений в интернете продолжает расти в Костанайской области

Если за весь 2019 год в Костанайской области было зарегистрировано 562 преступления, связанных с высокими технологиями и интернетом, то в 2020 году их было совершено уже 792. А за неполных три месяца года 2021, на уловки мошенников жители региона попались уже 400 раз. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество интернет преступлений уже выросло более чем на 60%.

Раскрыть же оперативникам костанайского департамента полиции удалось только 56 преступлений.

«Раскрытие и расследование таких преступлений представляет определённую сложность, так как носит трансгенный характер. То есть, потерпевший находится в одном регионе, а преступник в другом. Зачастую мошенники используют банковские счета, пластиковые карты, а так же разные абонентские номера, оформленные на третьих лиц», — говорит сотрудник управления криминальной полиции ДП Костанайской области Канат Утегенов.

Подставные лица используются мошенниками и для обналичивания полученных от их жертв денежных средств. А способов получения становится все больше. В этом году новыми, и, по данным полиции уже самыми популярными, стали звонки якобы от представителей службы безопасности банков и оперативников.

«Хотелось бы предупредить наших граждан, в первую очередь соблюдать меры предосторожности. При совершении любой сделки с использованием сети интернет, будь то аренда квартиры, продажа или приобретение товара, оформление денежного займа по объявлению, никому не передавать свои персональные данные,своей банковской карты, а также данные своей личности, фото удостоверения, фото банковской карты», — говорит Канат Утегенов.

Но, в последние годы, как выясняется, мошенникам и персональные данные получать не нужно. На двух примерах становится ясно, что люди сами отдают деньги, позарившись на низкую цену хорошего товара, хотя и видят его только на страницах в Instagram. Речь идет о мнимых продавцах брендовой обуви и корпусной мебели, каждый из которых, на одних обещаниях получил десятки миллионов тенге. Их, полицейским удалось задержать, и их многоэпизодные дела уже переданы в суд. Но, оперативники предупреждают о появлении еще одного мошенника. Мужчина по имени Арман на странице в Instagram предлагает жителям области услуги по перетяжке мягкой мебели. Суммы просит не большие, получает их, и исчезает. В полицию уже обратилось 5 потерпевших.

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