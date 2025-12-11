На предприятии «Костанай-су» ввели в эксплуатацию новый блок водоочистных сооружений, построенный с нуля. На проект из республиканского бюджета направили почти 7 млрд тенге.

Мощность объекта — 50 тысяч кубометров питьевой воды в сутки. По оценке специалистов, новый блок прослужит не менее 50 лет.

Советник директора ГКП «Костанай-су» Сергей Кривошеев отметил, что запуск объекта был необходим с учётом роста города и износа существующих сооружений. Первый блок, построенный ещё в 60-х годах, подлежит сносу, второй, введённый в начале 90-х, уже требует серьёзного ремонта.

Цифровизация и автоматизация очистки воды

Новый блок проектировали по стандартной схеме, но с учётом современных технологий и тренда на цифровизацию.

Здесь внедрены системы автоматизации технологического процесса:

– задвижки и оборудование управляются дистанционно с рабочего места оператора;

– процесс контроля качества воды также автоматизирован;

– реагенты при очистке подаются в воду через цифровую систему, а не вручную, как раньше.

Новая инфраструктура и рабочие места

В рамках проекта построено новое здание для размещения блока, а также три вспомогательных помещения. Дополнительно проложили:

– 3 км электросетей,

– 670 м теплотрассы,

– 860 м водопроводных сетей.

Новый объект позволил создать на предприятии около 10 новых рабочих мест.

Аварий меньше, заявок — в разы

По словам первого заместителя директора ГКП «Костанай-су» Ануара Ескатова, за счёт ежегодных инвестиций в реконструкцию инженерных сетей аварийность снизилась более чем на 20%.

Если раньше по водопроводу и канализации поступали десятки заявок в день, сейчас — в среднем 1–2 обращения по каждому направлению. Сократились и сроки устранения аварий между поступлением заявки и завершением работ.

Чистая вода — приоритет для региона

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов напомнил, что обеспечение населения качественной питьевой водой — одно из поручений главы государства, особенно в разрезе сельских территорий.

В регионе уже проведена работа по водоснабжению более чем в 40 населённых пунктах. Незавершённым остаётся один проект в Карасуском районе, его планируют завершить до конца года.

Глава области подчеркнул, что запуск нового блока водоочистной системы для Костаная — значимое событие: его мощности полностью покрывают потребности горожан. Когда начнётся ремонт блока, построенного в 90-е годы, новый объект сможет взять на себя всю нагрузку.

Костанайскую область накроет суровый зимний день 12 декабря на юге Костанайской области ожидается снег, низовая метель и гололёд. На востоке и...