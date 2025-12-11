На предприятии «Костанай-су» ввели в эксплуатацию новый блок водоочистных сооружений, построенный с нуля. На проект из республиканского бюджета направили почти 7 млрд тенге.
Мощность объекта — 50 тысяч кубометров питьевой воды в сутки. По оценке специалистов, новый блок прослужит не менее 50 лет.
Советник директора ГКП «Костанай-су» Сергей Кривошеев отметил, что запуск объекта был необходим с учётом роста города и износа существующих сооружений. Первый блок, построенный ещё в 60-х годах, подлежит сносу, второй, введённый в начале 90-х, уже требует серьёзного ремонта.
Цифровизация и автоматизация очистки воды
Новый блок проектировали по стандартной схеме, но с учётом современных технологий и тренда на цифровизацию.
Здесь внедрены системы автоматизации технологического процесса:
– задвижки и оборудование управляются дистанционно с рабочего места оператора;
– процесс контроля качества воды также автоматизирован;
– реагенты при очистке подаются в воду через цифровую систему, а не вручную, как раньше.
Новая инфраструктура и рабочие места
В рамках проекта построено новое здание для размещения блока, а также три вспомогательных помещения. Дополнительно проложили:
– 3 км электросетей,
– 670 м теплотрассы,
– 860 м водопроводных сетей.
Новый объект позволил создать на предприятии около 10 новых рабочих мест.
Аварий меньше, заявок — в разы
По словам первого заместителя директора ГКП «Костанай-су» Ануара Ескатова, за счёт ежегодных инвестиций в реконструкцию инженерных сетей аварийность снизилась более чем на 20%.
Если раньше по водопроводу и канализации поступали десятки заявок в день, сейчас — в среднем 1–2 обращения по каждому направлению. Сократились и сроки устранения аварий между поступлением заявки и завершением работ.
Чистая вода — приоритет для региона
Аким Костанайской области Кумар Аксакалов напомнил, что обеспечение населения качественной питьевой водой — одно из поручений главы государства, особенно в разрезе сельских территорий.
В регионе уже проведена работа по водоснабжению более чем в 40 населённых пунктах. Незавершённым остаётся один проект в Карасуском районе, его планируют завершить до конца года.
Глава области подчеркнул, что запуск нового блока водоочистной системы для Костаная — значимое событие: его мощности полностью покрывают потребности горожан. Когда начнётся ремонт блока, построенного в 90-е годы, новый объект сможет взять на себя всю нагрузку.
До 16 "мест работы" на одного человека: схемы с декретными обошлись Фонду соцстраха в миллиарды
Школы РК на испытании: стандарт ещё тестируют, а споры вокруг предметов уже кипят
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.