Техника так и не вышла на полноценную работу

Снегоплавильная машина, приобретённая одним из подрядчиков в 2024 году для нужд Костаная, до сих пор фактически не используется по назначению. Как сообщили в акимате, установка работала лишь в тестовом режиме и в систему уборки снега города пока не интегрирована.

Главная проблема — место для установки

По словам заведующего сектором отдела ЖКХ акимата Костаная Станислава Лобанского, ключевое препятствие — отсутствие подходящей площадки для размещения техники. Для установки комплекса необходимо пройти все согласовательные процедуры, в том числе выполнить топосъёмку и определить локацию, где есть действующая канализация.

Нужна канализация и большая территория

При плавлении снег превращается в воду, и весь объём должен уходить в канализационные сети. Поэтому снегоплавильную машину можно установить только там, где есть техническая возможность принять такие стоки.

Кроме того, требуется достаточно большая территория для временного складирования снега, который затем будет загружаться в установку. Пока площадку, отвечающую одновременно требованиям по размерам и наличию канализации, в Костанае не нашли.

Машина простаивает на фоне снежного сезона

В результате дорогостоящая техника продолжает простаивать, несмотря на начало снежного периода. В акимате признают, что без решения вопроса с площадкой эффективно задействовать снегоплавильную машину в городском хозяйстве невозможно.

