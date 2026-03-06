Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях в Костанайская область. В регионе ожидаются осадки в виде дождя и снега, местами низовая метель и гололед.
По прогнозу, днем на юго-востоке области возможны сильные осадки. На западе, севере и юге региона ожидается туман. Ветер юго-западный со скоростью 9–14 м/с, на севере и востоке области порывы могут достигать 15–20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 3–8 градусов мороза, на севере и востоке области — до 11 градусов ниже нуля. Днем столбики термометров покажут 0–5 градусов мороза, а на западе области — до 8 градусов мороза .
В Костанай ожидается облачная погода с осадками в виде дождя и снега. Возможны низовая метель и гололед, ночью и утром прогнозируется туман. Ветер юго-западный 9–14 м/с, порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит 6–8 градусов мороза, днем — около 0–2 градусов мороза.
Мамы в Казахстане имеют возможность три года быть дома – Токаев
«Мы успели подать заявку в последний день»: как костанайцы получили квартиру
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.