В Костанайской области из-за сложных погодных условий временно закрыт участок автодороги республиканского значения «Жезказган — Петропавловск». Об этом сообщает пресс-служба ДП области.
Речь идёт об отрезке с 340 по 377 километр, который остаётся недоступным для движения со вчерашнего дня.
Причиной ограничений стала низовая метель и крайне плохая видимость — местами она не превышает 40 метров. В связи с этим движение запрещено для всех видов транспорта.
Сегодня сотрудники полиции совместно с представителями АО НК «КазАвтоЖол» с использованием специальной техники организовали сопровождение колонны из порядка 100 автомобилей. Машины были выведены из снежного плена на участке от города Аркалык до границы Акмолинской области и обратно.
Экстренные и дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме и готовы прийти на помощь участникам движения.
В то же время водителей настоятельно просят воздержаться от поездок в непогоду, строго соблюдать введённые ограничения и следить за официальной информацией о состоянии дорог.
