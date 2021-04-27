МИД обратился к казахстанским нелегалам в России

В Министерстве иностранных дел Казахстана сделали заявление для казахстанцев, находящихся в России, сообщает zakon.kz.

Согласно требованию МВД, казахстанцы, находящиеся в России незаконно, до 15 июня должны покинуть страну либо принять меры по легализации своего дальнейшего пребывания в стране.

Под нарушениями подразумевается истечение сроков временной регистрации, разрешения на временное пребывание и вида на жительство в России. В то же время, при наличии законных оснований (работа, учеба и т.д.) казахстанцы имеют право обратиться в органы МВД для продления сроков временного пребывания в стране, не выезжая из России. В таком случае меры привлечения к ответственности к гражданам применяться не будут, — говорится в сообщении ведомства.

При отказе от продления пребывания в России в законном порядке и нежелании покинуть страну, нарушителям грозит принудительное выдворение с последующим закрытием им въезда в Россию.

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