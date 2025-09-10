Компании AlemPay аким Костаная Марат Жундубаев дал поручение усовершенствовать свою базу, чтобы данные были более достоверными и в последующем спорных вопросов не возникало. Но, анализ пассажиропотока и спроса на те или иные маршруты продолжится до 30 сентября, после чего и будет принято окончательное решение.

На совещании в акимате присутствовали перевозчики. К ним обратился глава города.

«Вы работаете не забесплатно. Это получается поддержка государства. Но я скажу вам так, она очень сильная поддержка. По прошлому году только по одной компании, я уже называл, более миллиарда тенге. Уважаемые перевозчики, к вам обращаюсь, понимание должно же у вас быть! Никакого нет противостояния. Наоборот мы деньги просим в области. Вы должны тоже понимать. Ответственность будет завтра большая за эти деньги, за каждую копейку завтра же вас будут приглашать. Будут приглашать, ЖКХ, на каком основании вы платите? В этом вопрос! Но при этом не должны страдать люди. Поэтому мы регулируем. В первую очередь, люди не должны страдать. И вот это время — мы же не убираем, это не догма, это не железное правильно. Мы сейчас месяц посмотрим. Мы смотрим, ориентируемся на «Айкомек», в первую очередь, на «Алемпэй» ориентируемся. «Алемпэй» точные данные дает. На моем каждодневном контроле лично! Я все это смотрю, все это вижу вместе с коллегами. Если будет перекос, мы поправим. Вы не переживайте! Но пока сейчас мы видим, мы на правильном пути. Миллиард тенге только на 14 маршрутах. Завтра мы заплатим миллиард допустим, из бюджета. Придет проверка. В следующем году вам скажут: «Уважаемый, вы зачем воздух возили?». А вы зачем платили им эти деньги? К этому же все идет. Поэтому люди страдать не будут. Мы будем это регулировать. Это все будет на ручном контроле», — отметил аким Костаная.