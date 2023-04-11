Миллион цветов высадят в Костанае

Петуньи, бархатцы, розы и герань появятся на клумбах города. Все цветы в этом году местные, но при необходимости подрядная организация готова завезти их и из других городов.

В этом году в городе планируют высадить около одного миллиона корней цветов. Подрядная организация приступит к работам уже в первых числах. Начнут отсюда, уже ко дню Победы здесь появятся петуньи.

В этом году подрядчик, который будет заниматься высадкой цветов, местный. Приступать к работам сейчас еще рано, здесь основную роль играют погодные условия, рассказывают в подрядной организации. Основную часть цветов предприятие собирается покупать в Костанае. Часть растений при необходимости планируют завезти из других городов.

«По цветам уже договоры есть. Здесь местные ТОО «Тэрра» и «Жасыл жол» теплицы. Кокшетау теплицы тоже есть, на крайний случай у нас еще есть общество слепых в Караганде и Каскелене. Там очень большие объемы цветов, в любом количестве»,- говорит директор ТОО «Костанайское учебное предприятие казахское общество слепых» Александр Коваленко.

Но, Александр Коваленко отмечает, что этот вариант держат только на крайний случай. Высаживать в городе будут на большей части города петуньи, также бархатцы, розы и герань. К 9 мая планируется украсить цветами площадь перед областным акиматом, улицу Баймагамбетова и Победы.

«Такие объемы раннее мы никогда не брали. Работали по мелочам — Камысты, посёлок Качар. Это очень большой объем для нас. Даже немножко страшно, ну ничего, я думаю, что мы справимся»,- рассказывает Коваленко.

Александр Коваленко рассказал, что самый большой объем высаженных ранее корней составлял 120 тысяч штук. Но, для высадки миллиона корней, отмечает он, у них достаточно и людей, и техники. Поэтому здесь уверены, что прошлогодняя история повториться не должна.

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