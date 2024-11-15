Свыше 900 получателей социальных выплат воспользовались сервисом «Добровольный отказ от социальных выплат» на портале eGov.kz и в приложении eGov Mobile. Министерство труда и социальнойной защиты населения изучило профили участников.

По данным ведомства, среди отказавшихся есть граждане со стабильным бизнесом и высокими доходами, а также семьи, владеющие несколькими объектами недвижимости, земельными участками и транспортом.

Так, семья из шести человек, в которой воспитываются четверо несовершеннолетних детей, отказалась от пособия при официальном ежемесячном доходе свыше 3,8 млн тенге. Это более 636 тысяч тенге на каждого члена семьи. Кроме того, у семьи есть несколько объектов недвижимости, земельный участок и автомобили.

В другой семье из южного региона взрослые работают по найму и ведут собственный бизнес. В собственности семьи — несколько жилых объектов и земельных участков.

Ещё одна семья из центрального региона состоит из семи человек, включая пятерых детей. Её официальный ежемесячный доход превышает 2,3 млн тенге. Семья ведёт бизнес и владеет элитным жильём, земельными участками, легковым и коммерческим транспортом.

В Минтруда отмечают, что отказ от выплат — добровольное решение граждан, которые считают, что государственная помощь не играет существенной роли в семейном бюджете. Такой шаг помогает направлять поддержку тем, кто в ней больше нуждается.

Отказ не лишает человека права обратиться за пособием в будущем. Если материальное положение изменится, гражданин сможет повторно подать заявление в обычном порядке.

Ведомство напоминает: сервис доступен только на портале eGov.kz и в приложении eGov Mobile. Министерство не отправляет ссылки для отказа от выплат через СМС и мессенджеры.

фото сгенерировано ИИ

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