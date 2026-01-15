Столичным департаментом Агентство по финансовому мониторингу при координации Прокуратура проводится расследование в отношении руководителя двух частных клиник по факту хищения средств Фонд социального медицинского страхования.

По данным следствия, в 2022 году между Фондом и частными клиниками были заключены договоры на оказание медицинских услуг на общую сумму 2,4 миллиарда тенге. В перечень входили в том числе услуги передвижного медицинского поезда.

После начала реализации проекта руководитель клиник, как установили следственные органы, организовал мошенническую схему. В информационную систему вносились заведомо ложные сведения о пациентах, которые фактически не получали медицинскую помощь. При этом указывались фиктивные диагнозы и медицинские услуги. Ежедневно регистрировалось от 90 до 150 таких «пациентов».

В результате клиники незаконно получили выплаты из средств Фонда за фактически не оказанные медицинские услуги на сумму 682 миллиона тенге. В январе 2024 года часть преступного дохода — 364 миллиона тенге — была выведена на личные счета руководителя клиник и его супруги.

Подозреваемый задержан и по решению суда помещён под стражу. С санкции суда на его имущество наложен арест. В перечень арестованных активов вошли загородный дом в Испании, квартира в Астане, а также автомашина.

В настоящее время расследование продолжается. Следственные органы устанавливают все обстоятельства дела и возможных соучастников преступной схемы.

