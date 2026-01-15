Столичным департаментом Агентство по финансовому мониторингу при координации Прокуратура проводится расследование в отношении руководителя двух частных клиник по факту хищения средств Фонд социального медицинского страхования.
По данным следствия, в 2022 году между Фондом и частными клиниками были заключены договоры на оказание медицинских услуг на общую сумму 2,4 миллиарда тенге. В перечень входили в том числе услуги передвижного медицинского поезда.
После начала реализации проекта руководитель клиник, как установили следственные органы, организовал мошенническую схему. В информационную систему вносились заведомо ложные сведения о пациентах, которые фактически не получали медицинскую помощь. При этом указывались фиктивные диагнозы и медицинские услуги. Ежедневно регистрировалось от 90 до 150 таких «пациентов».
В результате клиники незаконно получили выплаты из средств Фонда за фактически не оказанные медицинские услуги на сумму 682 миллиона тенге. В январе 2024 года часть преступного дохода — 364 миллиона тенге — была выведена на личные счета руководителя клиник и его супруги.
Подозреваемый задержан и по решению суда помещён под стражу. С санкции суда на его имущество наложен арест. В перечень арестованных активов вошли загородный дом в Испании, квартира в Астане, а также автомашина.
В настоящее время расследование продолжается. Следственные органы устанавливают все обстоятельства дела и возможных соучастников преступной схемы.
Беспилотные авто выходят на дороги Казахстана: в каких городах запускают проект
Сильные морозы: какие школы в Костанайской области перевели на "дистанционку"
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.