Минимальная цена сигарет повысилась в Казахстане с 1 января

С 1 января 2023 года вступили в силу изменения в приказ Министра финансов РК «Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком». Минимальная розничная цена пачки сигарет повысилась до 650 тенге.

Ставки акцизов на табачную продукцию в Казахстане с 1 января составляют 14 100 тенге за тысячу сигарет и папирос, 12 950 тенге за килограмм курительного табака, 9870 тенге за тысячу стиков или капсул для изделий с нагреваемым табаком и 53 тенге за 1 мл жидкости для электронных сигарет.

Ранее о повышении минимальных цен на сигареты сообщали в Комитете госдоходов. В ведомстве объяснили необходимость повышения стоимости табачных изделий задачами по сокращению распространения и употребления табака. Между тем расходы казахстанцев на табак растут: в среднем по стране за III квартал 2022 года траты на сигареты составили 3415 тенге на человека – на 10% больше, чем год назад.

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