Министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев высказался о проблемах развития междугороднего автобусного сообщения в стране. По его словам, данный рынок был ранее либерализован и передан частным компаниям, однако бизнес не всегда готов работать на этом направлении из-за экономической невыгодности.

Министр отметил, что уполномоченный орган неоднократно приглашал крупных игроков рынка рассмотреть возможность запуска автобусных маршрутов между городами. Однако, как показывает практика, многие компании отказываются из-за высокой убыточности таких перевозок.

В качестве примера Сауранбаев рассказал о переговорах с представителями сервиса InDrive. По его словам, компания рассматривала возможность запуска автобусных маршрутов, однако пришла к выводу, что подобные перевозки экономически нецелесообразны.

Глава ведомства подчеркнул, что государство заинтересовано в развитии междугороднего автобусного сообщения, однако решить проблему исключительно рыночными механизмами пока не удаётся.

По словам министра, одним из возможных решений может стать внедрение системы субсидирования таких маршрутов. Однако этот вопрос потребует обсуждения и поддержки со стороны парламента.

Нурлан Сауранбаев добавил, что работа по поиску решений для развития автобусных перевозок между городами Казахстана продолжается.

В Казахстане ещё одну выплату увеличили С начала 2026 года в Казахстане выросли государственные пособия для семей с детьми. По информации...

Казахстанцам вернут деньги за завышенные коммунальные счета Казахстанцам вернут излишне уплаченные суммы, если будет установлено необоснованное завышение тарифов на коммунальные услуги. Об...

После тревожной информации школу в Костанайской области закрыли на дезинфекцию В селе Боровское Костанайской области временно приостановили работу школы-гимназии имени Габбаса Жумабаева. В учебном заведении...