Об этом сообщила в пятницу, 12 сентября, пресс-служба ведомства. «Распространяемая в ряде СМИ информация о падении добычи не соответствует официальным данным», — говорится в пресс-релизе. По данным Минэнерго, за 7 месяцев 2025 года в Казахстане было добыто 17,3 миллиарда кубометров газа, что на 1,46 миллиарда кубометров (или на 9,2 процента) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Указывается, что оперативные данные Бюро национальной статистики подтверждают положительную динамику: объем добычи составил 111,1 процента к показателю аналогичного периода прошлого года.

«При этом наблюдаемый рост цен на газ для потребителей не связан с объемами добычи. Это плановый и контролируемый этап реформы, направленной на переход к рыночным механизмам ценообразования», — подчеркнули в министерстве.

Эта мера необходима для обеспечения долгосрочной стабильности отрасли, привлечения инвестиций в разработку новых месторождений и предотвращения риска дефицита в будущем, отметили в пресс-службе. Изменение тарифов — взвешенное решение, которое позволит обеспечить бесперебойное газоснабжение всех потребителей страны в долгосрочной перспективе.

Ранее аналитики Energyprom сообщили, что в августе 2025-го стоимость газа для населения подскочила на 21 процента за месяц. С начала года рост составил 26,9 процента, а в годовом выражении — 27,7 процента.

При этом эксперты провели параллели между ценами на газ и добычей. По их данным, в республике в этом году добывают меньше газа.