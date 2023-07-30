Минобороны РК объяснило транспортировку военной техники в РФ

В Министерстве обороны Казахстана объяснили транспортировку военной техники в Россию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Сведения о якобы отправке казахстанской военной техники в Российскую Федерацию не соответствуют действительности. Данная военная техника не имеет отношения к Республике Казахстан, является собственностью третьей страны и в рамках международных договоренностей направлялась для проведения планового ремонта в Россию через территорию Казахстана», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве напомнили, что с 27 августа 2022 года в Казахстане введен и по настоящее время действует запрет на экспорт вооружения и военной техники.

«В этой связи просим граждан не реагировать на непроверенные материалы и доверять только официальным источникам», — заключили в Минобороны.

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