Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам

В связи с началом нового периода обучения, с 3 по 6 июня будут проведены тренировки по боевой готовности подразделений Вооруженных сил РК.

«Личный состав совершит переброску на боевой технике маршем и железнодорожным транспортом на полигоны в различных регионах страны, где выполнит практические учебно-боевые задачи. Будет оценена слаженность и способность частей в установленные сроки выполнить задачи по предназначению, обученность военнослужащих, а также навыки командиров управлять подчиненными и приданными подразделениями», — сообщает министерство обороны.

В этой связи, просим пользователей социальных сетей не распространять фейковые сообщения и видеоматериалы о передвижении военной техники и доверять только официальным источникам информации.

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