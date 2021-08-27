Минобороны сообщило о пятом военнослужащем, погибшем в результате пожара на складе боеприпасов в Таразе

Министерство обороны сообщило ещё об одном погибшем военнослужащем воинской части в Жамбылской области, где произошёл пожар, передает informburo.kz

Погибший начальник пожарной команды, старшина контрактной службы Еркин Надирбеков, 1992 года рождения, непосредственно руководил работой по тушению пожара на складе инженерных боеприпасов. После взрыва погиб на месте происшествия.

Надирбеков был в числе военнослужащих, о местонахождении которых утром 27 августа не было сведений.

«Руководство оборонного ведомства выражает глубокие соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими погибшего. Министерство обороны окажет необходимую помощь его семье», – говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщило о четырёх военнослужащих погибших в результате пожара и взрыва на складе боеприпасов. Среди гражданских лиц погибших и пострадавших нет.

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