Министр просвещения приказом от 29 августа 2025 года внес изменения в Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что зачисление в число обучающихся производится на основании приказа руководителя организации образования.

Не допускается комплектование классов по уровню подготовки и степени развития обучающихся.

При приеме обучающихся в организации образования руководители организаций образования заключают с родителями или иными законными представителями детей или обучающихся договора на оказание образовательных услуг.

Родители выбирают организации образования с учетом желания, индивидуальных склонностей и особенностей ребенка или обучающегося и в соответствии с условиями приема.

В случае отказа в приеме на обучение услугополучатель обращается по месту жительства в местные органы управления образования.

Порядок приема в школы

Организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального образования, обеспечивают прием в первый класс детей шести лет и детей, которым в текущем календарном году исполняется шесть лет, с обеспечением доступа всех детей, проживающих на территории обслуживания организации образования, независимо от уровня подготовки.

Территория обслуживания организации образования утверждается приказом органов управления образования городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения).

Для получения государственной услуги «Прием документов и зачисление в организации образования независимо от ведомственной подчиненности для обучения по общеобразовательным программам начального, основного среднего, общего среднего образования» прием документов и выдача результатов оказания госуслуги осуществляются посредством веб-портала «электронного правительства» и на бумажном носителе через организации начального, основного среднего, общего среднего образования (услугодатель).

Прием документов от заявителей, поступающих в первый класс организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального образования, осуществляется с 1 апреля по 31 августа текущего календарного года.

Для приема детей в организации образования предоставляются следующие документы:

заявление по форме;

свидетельство о рождении ребенка (предъявляется лично услугополучателем для сверки данных при сдаче документов в бумажном виде);

удостоверение личности услугополучателя (предъявляется лично для сверки данных при сдаче документов в бумажном виде);

медицинские справки формы № 065/у «Паспорт иммунизации» и формы № 052-2/у «Паспорт здоровья ребенка»;

фотография ребенка размером 3х4 см.

Заявителю, обратившемуся через портал, в «личный кабинет» направляется уведомление о принятии запроса на оказание государственной услуги с указанием даты и времени получения результата ее оказания (прием документов либо мотивированный отказ).

Основанием для мотивированного отказа в оказании госуслуг является:

установление недостоверности документов для получения государственной услуги или данных, содержащихся в них;

несоответствие услугополучателя или представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным нормативными правовыми актами РК;

отрицательный ответ уполномоченного государственного органа на запрос о согласовании, который требуется для оказания государственной услуги, а также отрицательное заключение экспертизы, исследования либо проверки;

в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;

в отношении узаявителя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги;

отсутствие согласия заявителя на доступ к персональным данным ограниченного доступа;

переполненность класс-комплектов.

При обращении через портал в «личный кабинет» заявителя в течение одного рабочего дня поступает уведомление о зачислении ребенка с 1 сентября текущего года в организацию образования в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя либо мотивированный отказ.

Предусмотрено, что услугодатель при зачислении направляет уведомление о зачислении с 1 сентября текущего года первым троим подавшим заявление услугополучателям с территории обслуживания организации образования, затем – о зачислении с 1 сентября текущего года одному претенденту не из территории обслуживания организации образования, из числа тех, кто зарегистрировался первым.

Приказ о зачислении в первый класс издается организацией образования не ранее 25 августа текущего года.

Аналогичным способом оказывается госуслуга «Прием документов для перевода детей между организациями начального, основного среднего, общего среднего образования».

При получении государственной услуги на бумажном носителе заявитель предоставляет оригиналы полученных документов услугодателю, в которую прибывает обучающийся.

Организации образования издают приказы о зачислении или отчислении обучающегося, а также проводят соответствующую сверку в рамках установленного порядка.

При приеме от услугополучателя документов на бумажном носителе в случае несоблюдения сроков подачи заявления (трех рабочих дней), либо при несоответствии основаниям мотивированного отказа услугодатель отказывает в приеме документов и выдает расписку об отказе в приеме заявления и документов.

Прием обучающихся во вторые, третьи, четвертые, пятые, шестые, седьмые, восьмые, девятые классы организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального и основного среднего образования, осуществляется с учетом условий отсутствия переполненности класс-комплектов.

Прием обучающихся в десятые, одиннадцатые (двенадцатые) классы организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы общего среднего образования, осуществляется на основании личного заявления обучающегося, а также при наличии документов и документа государственного образца об основном среднем образовании.

Прием заявлений осуществляется со следующего рабочего дня после получения документа государственного образца об основном среднем образовании и продолжается до 31 августа текущего календарного года включительно.

Прием обучающихся в десятые, одиннадцатые классы гимназий, лицеев осуществляется в соответствии с уставом гимназии, лицея на основании личного заявления обучающихся, а также при наличии указанных документов и документа государственного образца об основном среднем образовании, без учета территории обслуживания данных видов организаций образования.

Гимназии и лицеи формируют общеобразовательные классы для обеспечения получения обязательного объема знаний, определенных государственными общеобязательными стандартами образования РК.

Прием на обучение в специализированные организации образования, за исключением республиканских, областных, городов республиканского значения и столицы специализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва и областных, городов республиканского значения и столицы школ-интернатов для одаренных в спорте детей производится на конкурсной основе.

