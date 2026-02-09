В социальных сетях распространяются видеозаписи, на которых запечатлено изъятие и уничтожение крупного рогатого скота. Однако данные материалы не относятся к территории Казахстана. Об этом сообщили в Комитете ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства, передаёт BAQ.KZ.
В ведомстве отметили, что на территории страны подобные мероприятия проводятся строго вм рамках законодательства. Решение о принудительном изъятии или уничтожении сельскохозяйственных животных может быть принято исключительно главным государственным ветеринарно-санитарным инспектором соответствующей территории и только при введении ограничительных мер местными исполнительными органами.
Также подчёркивается, что выполнение таких мероприятий возлагается исключительно на республиканский противоэпизоотический отряд.
В настоящее время в Казахстане решения о введении ограничений, а также предписания об изъятии и уничтожении сельхозживотных не принимались.
Граждан призвали ориентироваться на официальные источники информации и не распространять непроверенные сведения, которые могут вызвать необоснованную тревогу среди населения.
Не растерялся и позвонил 112: подросток спас от пожара в Костанае
Будущее рынка труда и пенсионной системы Казахстана обсудил президент с министром
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.