В социальных сетях распространяются видеозаписи, на которых запечатлено изъятие и уничтожение крупного рогатого скота. Однако данные материалы не относятся к территории Казахстана. Об этом сообщили в Комитете ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства, передаёт BAQ.KZ.

В ведомстве отметили, что на территории страны подобные мероприятия проводятся строго вм рамках законодательства. Решение о принудительном изъятии или уничтожении сельскохозяйственных животных может быть принято исключительно главным государственным ветеринарно-санитарным инспектором соответствующей территории и только при введении ограничительных мер местными исполнительными органами.

Также подчёркивается, что выполнение таких мероприятий возлагается исключительно на республиканский противоэпизоотический отряд.

В настоящее время в Казахстане решения о введении ограничений, а также предписания об изъятии и уничтожении сельхозживотных не принимались.

Граждан призвали ориентироваться на официальные источники информации и не распространять непроверенные сведения, которые могут вызвать необоснованную тревогу среди населения.

Не растерялся и позвонил 112: подросток спас от пожара в Костанае В Костанае подросток помог предотвратить возможную трагедию при пожаре. Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным...

Будущее рынка труда и пенсионной системы Казахстана обсудил президент с министром Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 февраля 2026 года провёл встречу с министром труда и социальной...