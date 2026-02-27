Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан предупреждает о росте случаев мошенничества с использованием его имени.

По данным ведомства, интернет-мошенники распространяют фейковые сообщения через WhatsApp, SMS и социальные сети. В рассылках гражданам могут сообщать о якобы задолженностях, штрафах или необходимости срочного перечисления денежных средств.

В связи с этим в КГД рекомендуют проявлять бдительность, не доверять сомнительным сообщениям и не перечислять деньги неизвестным лицам. Также гражданам советуют не переходить по подозрительным ссылкам и обязательно проверять достоверность полученной информации.

В Комитете государственных доходов подчёркивают: доверять следует только официальным источникам и сообщениям, размещённым на официальных интернет-ресурсах государственных органов.

