Риски совершения мошенничеств с использованием цифровых технологий остаются высокими для Костанайской области. Об этом на совещании по вопросам реализации закона о профилактике правонарушений сообщил начальник департамента полиции региона Ерлан Файзуллин. По его словам, киберпреступность сегодня является одной из ключевых проблем.

Как отметил заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области Олжас Магыпаров, в 2025 году на территории региона было зарегистрировано 1600 преступлений, связанных с информационными технологиями.

«Их рост составил 31% по сравнению с 2024 годом», — сообщил он.

Общая сумма ущерба, нанесённого жителям области, превысила 4 миллиарда тенге.

Отдельная служба и новые технологии

Для противодействия интернет-мошенничествам в структуре департамента создана отдельная профильная служба численностью 32 сотрудника. Подразделения киберполиции действуют не только в областном центре, но и в Рудном, Аркалыке, Костанайском и Житикаринском районах.

По словам Олжаса Магыпарова, при поддержке акимата области было приобретено шесть программных комплексов, которые позволяют оперативно реагировать и раскрывать такие преступления.

«Уже имеются результаты. В этом году установлено 10 интернет-мошенников, в том числе одна преступная группа, которая занималась сдачей арендных квартир в Костанайской области, при этом находились они в другом городе», — отметил он.

Выявленный SIM-box и фигуранты дела

С помощью одного из аппаратных комплексов в Рудном было выявлено устройство SIM-box. Через него активировали 36 SIM-карт, использовавшихся для массовых обзвонов жителей региона и других областей страны. Задержанный житель области, обслуживавший узел связи, находится под следствием и дал подписку о невыезде.

«Также установлены дропперы и 15 активаторов — лица, которые занимались активацией SIM-карт за денежное вознаграждение. В настоящий момент по их статусу ведётся досудебное расследование», — добавил Магыпаров.

Кибергигиена — основа безопасности

В полиции подчёркивают: раскрытие уже совершённых преступлений не способно существенно снизить риски. По мнению специалистов, необходимо формировать кибергигиену у граждан, активно использующих онлайн-банкинг, электронную коммерцию и цифровые сервисы.

Жителям рекомендуют не передавать личные данные третьим лицам, не устанавливать сомнительные приложения и не переходить по непроверенным ссылкам.

