ЕНПФ: повышение порогов необходимо для будущих пенсий





В Едином накопительном пенсионном фонде объяснили причины повышения порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений в 2026 году.

Как отмечают в фонде, по ранее действовавшей методике регулярного увеличения порогов не происходило. Существенный пересмотр был проведен только в конце 2021 года, когда значения на 2022 год выросли в среднем на 70% из-за изменения социально-экономических показателей.

В 2023 году пороги увеличились лишь на 5,5%, после чего в течение трех лет — с 2023 по 2025 годы — оставались без изменений, несмотря на рост минимальной заработной платы, инфляции и пенсионных накоплений граждан.

В 2026 году пороги выросли в среднем на 10 процентов

В начале текущего года значения порогов минимальной достаточности были увеличены в среднем на 10%.

За это время экономика страны пережила несколько лет высокой инфляции. По данным Бюро национальной статистики, в 2021 году инфляция составила 8,4%, в 2022 году достигла 20,3%, в 2023 году — 9,8%, в 2024 году — 8,6%, а в 2025 году — 12,3%.

Одновременно росли доходы населения. Среднемесячная заработная плата увеличилась с 250,3 тысячи тенге в 2021 году до более чем 473 тысяч тенге в 2025 году.

В ЕНПФ напомнили о главной задаче пенсионной системы

В фонде подчеркнули, что механизм использования пенсионных накоплений на жилье и лечение помог сотням тысяч казахстанцев решить важные социальные вопросы. Однако это не должно приводить к снижению уровня будущего пенсионного обеспечения.

По мнению специалистов, пороги минимальной достаточности необходимы для сохранения минимального объема накоплений, который позволит человеку получать достойную пенсию после выхода на заслуженный отдых.

В ЕНПФ отметили, что после периода активного использования пенсионных накоплений накопительная пенсионная система должна вернуться к своей основной задаче — обеспечению граждан стабильными пенсионными выплатами в будущем.

Также подчеркивается, что объем пенсионных выплат должен превышать объем средств, используемых на другие цели, а сами пенсионные накопления должны увеличиваться за счет обязательных взносов и инвестиционного дохода.

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