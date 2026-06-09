Две жизни оборвала авария на дороге Костанай – Аулиеколь – Сурган

По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия на автодороге Костанай – Аулиеколь – Сурган с участием автомобилей Mazda и Chevrolet Cobalt полицией начато досудебное расследование.
В результате аварии два человека погибли, еще трое получили различные травмы.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По итогам расследования будет принято окончательное процессуальное решение.
В полиции призвали водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость с учетом дорожных и погодных условий, соблюдать дистанцию и быть предельно внимательными за рулем.
«Помните, что безопасность на дороге зависит от ответственности каждого участника дорожного движения», — отметили в ведомстве.
Почему порог достаточности для 20-летних превышает 6 миллионов тенге - объяснение ЕНПФ
Синоптики предупредили жителей Костанайской области о непогоде
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.