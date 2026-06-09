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Две жизни оборвала авария на дороге Костанай – Аулиеколь – Сурган

— Сегодня, 19:00
Изображение для новости: Две жизни оборвала авария на дороге Костанай – Аулиеколь – Сурган

alau.kz


По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия на автодороге Костанай – Аулиеколь – Сурган с участием автомобилей Mazda и Chevrolet Cobalt полицией начато досудебное расследование.

В результате аварии два человека погибли, еще трое получили различные травмы.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По итогам расследования будет принято окончательное процессуальное решение.

В полиции призвали водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость с учетом дорожных и погодных условий, соблюдать дистанцию и быть предельно внимательными за рулем.

«Помните, что безопасность на дороге зависит от ответственности каждого участника дорожного движения», — отметили в ведомстве.



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