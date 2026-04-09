Почему порог достаточности для 20-летних превышает 6 миллионов тенге — объяснение ЕНПФ

В Едином накопительном пенсионном фонде объяснили, почему для молодых казахстанцев установлен высокий порог минимальной достаточности пенсионных накоплений.
Как отмечают специалисты, в большинстве стран мира граждане формируют пенсионные накопления на протяжении всей трудовой деятельности, которая может длиться 30–40 лет. Поэтому в молодом возрасте накопить сумму, достаточную для будущего пенсионного обеспечения, практически невозможно.
При этом пенсионные взносы, сделанные в начале карьеры, имеют наибольший потенциал роста за счет длительного инвестиционного периода и эффекта сложного процента.
Изъятие накоплений в молодом возрасте снижает будущую пенсию
В ЕНПФ подчеркивают, что порог минимальной достаточности рассчитывается не исходя из текущих доходов человека, а с учетом того, какую пенсию он должен получать в будущем.
Для этого определяется минимальная сумма накоплений, которая должна находиться на пенсионном счете в конкретном возрасте и которая даже без дальнейших взносов позволит сформировать достаточные накопления к моменту выхода на пенсию.
Так, для 20-летнего вкладчика установлен порог более 6 миллионов тенге. По расчетам специалистов, если такая сумма находится на счете и продолжает инвестироваться около 40 лет, она сможет обеспечить необходимый объем пенсионных накоплений за счет инвестиционного дохода.
В расчетах учитываются международные стандарты
В фонде отмечают, что величина порога достаточности связана с необходимостью обеспечить будущие пенсионные выплаты не ниже минимальных социальных стандартов.
В качестве ориентира используются рекомендации Международной организации труда. Согласно стандартам МОТ, минимальный коэффициент замещения дохода — соотношение пенсии к заработку до выхода на пенсию — должен составлять не менее 40%.
Именно поэтому для молодых людей пороги достаточности остаются высокими, поскольку они рассчитываются исходя из будущего уровня пенсионного обеспечения, а не текущего возраста или дохода вкладчика.
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