Министерство транспорта отстаёт от запланированных сроков по вводу платных автодорог. Об этом в кулуарах Мажилиса сообщил глава ведомства Нурлан Сауранбаев, передаёт BAQ.KZ.
По словам министра, на данный момент в стране действует около 5 тысяч километров платных дорог . В ближайшие два года этот показатель планируется увеличить до 7,5 тысячи километров, а к 2030 году — довести до 11 тысяч километров.
— «Мы немного отстаём от графика включения платных дорог, но в целом работа продолжается. Поставленные цели остаются в силе», — отметил Нурлан Сауранбаев.
Ранее на заседании правительства министр представил планы по развитию транспортной инфраструктуры Казахстана на 2026 год. Среди ключевых направлений — строительство новых железнодорожных линий, модернизация существующих участков, реконструкция вокзалов, развитие сети автодорог и расширение авиасообщения.
